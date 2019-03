huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Li avevano annunciati in pompa magna alla plenaria di febbraio, la stessa del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. L'Euro, fu spiegato in una conferenza stampa molto partecipata con tanto di press kit a disposizione dei giornalisti e pagine web da consultare in vista del voto di maggio, avrebbe pubblicato una media deisulle europee per ogni Stato dell'Unione ogni due settimane fino ad aprile, a maggio addirittura ogni settimana. Nulla di originale, nel senso che si trattavadella media deigià usciti in ogni paese membro e non dipropri dell'Euro. Però è passato un mese e mezzo da allora e sono state pubblicatedue rilevazioni, forse una terza uscirà domani. Forse. Perché, apprende Huffpost, lunedì scorso a Strasburgo idell'Eurohanno bloccato la ...

kikka09f : RT @HuffPostItalia: E i partiti fermano i sondaggi del Parlamento europeo: stop alle pubblicazioni, solo altri due fino alla fine di aprile… - nadbitti : RT @HuffPostItalia: E i partiti fermano i sondaggi del Parlamento europeo: stop alle pubblicazioni, solo altri due fino alla fine di aprile… - RRmpinero : E i partiti fermano i sondaggi del Parlamento europeo: stop alle pubblicazioni, solo altri due fino alla fine di ap… -