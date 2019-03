È grandine o neve? In Florida sembra pieno Inverno dopo il passaggio di violente

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Anche se siamo ormai ufficialmente in primavera, alcune città dellahanno mostrato un paesaggio tipicamente invernale nelle scorse ore. Chicchi digrandi quanto palle da golf hanno bombardato un’ampia fascia del centro dello stato,le devastanti grandinate dei giorni scorsi in Texas.Il Dipartimenti di Sicurezza Pubblica della città di Trenton ha avvisato i residenti sulla presenza di molto ghiaccio sulle strade in seguito ad una violenta tempesta diche ha lasciato la città ricoperta di bianco, come se avesse appena nevicato. La tempesta disu Trenton è durata solo 3 minuti, ma tanto è bastato a costringere le autorità a ricorrere agli spazzaper ripulire le strade, come potrete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo.Laè caduta anche sulle contee di Lake, Orange e Brevard, fortunatamente senza ...

