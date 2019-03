Due persone sono state arrestate per l’aggressione a un giornalista e a un fotografo

Due persone sono state arrestate per l’aggressione a un giornalista e un fotografo durante una manifestazione neofascista a Roma - lo scorso gennaio : Giuliano Castellino, esponente del gruppo neofascista Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, che fa invece parte del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione a un giornalista e un fotografo dell’Espresso durante una manifestazione neofascista a Roma, lo scorso gennaio. Castellino

La musica è più bella se condivisa: Spotify, la celebre piattaforma per lo streaming musicale, sta testando un nuovo abbonamento per due persone che permetterà loro di risparmiare. Si chiama Premium Duo ed è già in fase di test in cinque mercati: Colombia, Cile, Danimarca, Irlanda e Polonia. Questo piano, del costo di 12,49 euro

E' uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Ha bruciato le tappe in pochissimo tempo diventando un punto fermo della Roma e, si spera presto, della Nazionale. Niccolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di RaiSport trattando vari argomenti, dall'esperienza in azzurro a quella in giallorosso fino al rapporto con la madre. "Stare qui è un'emozione unica, l'ennesimo sogno realizzato

Esplode una villetta vicino a Frascati Due morti - si cercano altre persone : I vigili del fuoco sono intervenuti domenica sera dopo che lo scoppio aveva sventrato una palazzina di due piani. All’interno c’erano alcune persone. In azione mezzi speciali per le ricerche di dispersi. Le vittime sarebbero padre e figlio, ci sarebbe un ferito

Tentano di spendere soldi falsi al Bingo : denunciate Due persone : Sono andati al Bingo sperando di vincere soldi veri spendendo soldi falsi. La polizia ha denunciato un 37enne e un 27enne che dopo la mezzanotte di venerdì sono stati sorpresi dai dipendenti del ...

Mezzo milione di persone ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza nelle prime Due settimane : La consulta nazionale dei CAF, i centri di assistenza fiscale convenzionati con lo Stato, hanno diffuso i dati sul cosiddetto “reddito di cittadinanza” dopo le prime due settimane in cui è stato possibile richiederlo. Secondo le stime, sono arrivate ai

Almeno 60 persone sono morte in un incidente tra Due autobus in Ghana : Almeno 60 persone sono morte nello scontro tra due autobus nei pressi della città di Amoma Nkwanta, in Ghana. L’incidente, scrivono alcuni siti ghanesi, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di mattina ora locale (le 3 di mattino italiane) sull’autostrada che collega le

In occasione della giornata modiale delle persone affette da sindrome di Down, dal mondo della ricerca arriva una richiesta di maggiori fondi per trovare possibili cure tese a migliorare la vita delle persone affette invece di concentrarsi sulla sola diagnosi prenatale. Insomma meno selezione e meno pregiudizi è il messaggio di questa giornata. In Italia 38 mila persone affette da trisomia 21 In Italia e nel mondo, secondo le statistiche,

Auto contromano in via Serra - ferito un uomo : Due persone in fuga

Due miliardi di persone hanno bisogno di acqua : Il cambiamento climatico e l’aumento della popolazione stanno rendendo più urgenti che mai i problemi globali legati all’acqua, resi più gravi dalla cattiva gestione delle risorse. Leggi

Uccisa la 25enne che era scomparsa nel Trapanese : fermate Due persone : Il corpo è stato ritrovato nelle campagne di Marsala dai carabinieri. Un delitto per futili motivi. Forse una vendetta. Così emerge dalle indagini condotte dai carabinieri

La 25enne scomparsa nel Trapanese ritrovata morta - fermate Due persone : Palermo, 20 mar., askanews, - Due persone di 34 e 29 anni sono state fermate dai carabinieri per l'omicidio di Nicoletta Indelicato, la 25enne scomparsa da Marsala domenica scorsa e ritrovata senza ...

Rapporto Unesco - Due miliardi di persone senza acqua potabile : E mergenza acqua potabile nel mondo: nel 2015, tre persone su dieci, pari a 2,1 mld di abitanti, non avevano accesso all'acqua potabile e 4,5 mld di persone, pari a sei su dieci, non avevano servizi igienici sicuri. Lo rileva l'...

La pizza è il piatto che rende più felici le persone in assoluto. Quasi un italiano su Due preferisce il lievitato : È la pizza il piatto in assoluto che è in grado di renderci più felici: la preferenza per il lievitato è di Quasi un italiano su due (42%). Ad amare in particolare la pizza sono le donne (47%), i millennials (25-34 anni) con il 60% delle preferenze e gli abitanti del Sud e delle Isole (51%). A rilevare il dato di mercato, in occasione della Giornata Internazionale della felicità in programma il 20 marzo, ...