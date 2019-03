Dopo mesi di silenzio Michele Bravi ritorna sui social

Michele Bravi ritorna sui social Dopo mesi di silenzio : Michele Bravi è tornato a parlare dopo mesi di silenzio dall’incidente. Lo scorso novembre il cantante è stato protagonista di un incidente stradale nel quale è morta una donna. Un episodio che lo ha segnato profondamente, tanto da portarlo a un lungo silenzio sui social, proprio dove era sempre stato molto attivo. «Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene», con queste parole il protagonista de “La ...

Chiede il divorzio Dopo soli due mesi di matrimonio : “Mia moglie puzza - è una tortura” : Si sono conosciuti e fidanzati in breve tempo, poi si sono sposati, forse senza conoscersi troppo bene. E per Moustafa, dopo soli due mesi di matrimonio, è arrivata la brutta sorpresa, tanto da Chiedere il divorzio. Come scrive Alix Amer sul Messaggero, la notizia arriva da Alessandria d’Egitto e i protagonisti sono Nourhan e Moustafa. Il ragazzo, 28 anni come la moglie, ha scoperto dopo pochi giorni di matrimonio che l’odore della ...

Cosa sappiamo sul rapimento di Silvia Romano : Dopo 4 mesi aumentano i timori sulla sua sorte : Cosa sappiamo sul rapimento di Silvia Romano, la 23enne cooperante italiana scomparsa in Kenya ormai 4 mesi fa? dopo i primi arresti messi a segno dalla polizia locale, le autorità del Paese africano mantengono il silenzio sulle condizioni della ragazza. Le ultime notizie ufficiali risalgono al 21 gennaio scorso e intanto aumentano i timori sulla sorte della giovane milanese.Continua a leggere

[Il caso] "Sto ricostruendo la realtà" : la parole di Bravi Dopo l'incidente mortale di quattro mesi fa. E l'inchiesta : Pochissime parole per spezzare un lungo silenzio. Quello cominciato dopo l'incidente mortale accaduto a Michele Bravi, vincitore di X Factor e attore nella fortunata fiction Rai La compagnia del cigno.

Michele Bravi rompe il silenzio : il primo post quattro mesi Dopo l’incidente : Una pagina bianca. Una manciata di parole. Michele Bravi torna, anche se per un istante, a farsi sentire via social. Dove tutto era fermo al 24 novembre scorso, pochi giorni dopo il tragico incidente stradale che l’ha visto coinvolto. Il cantante, 24 anni, lo scorso novembre era alla guida di un’auto in car sharing, a Milano, quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. La motociclista, una donna di 58 anni, non ce ...

Recensione Huawei Mate 20 : la prova Dopo 5 mesi dal lancio : Huawei Mate 20 è uno dei Top di gamma di fascia alta di Huawei dell’anno 2018 (fratello minore del Huawei Mate 20 Pro). dopo 5 mesi di utilizzo, verifichiamo come si comporta in generale il dispositivo. Confezione La confezione esteticamente è molto gradevole, di colore nero e con stampato sopra il logo di Huawei e di Leica, l’azienda che ha sviluppato le triple fotocamere per il dispositivo. All’interno troviamo un ...

Reggio Emilia - bimbo di 6 mesi morto dissanguato Dopo circoncisione in casa : “Si cerca santone” : Un nuovo caso di neonato morto dopo la circoncisione in casa si è verificato a Reggio Emilia: il piccolo, di 6 mesi e di origine ghanese, è deceduto lo scorso novembre per dissanguamento, ma l'episodio è venuto a galla solo ora, dopo l'episodio di Scandiano. A praticare l'operazione sarebbe stato un santone che, iscritto nel registro degli indagati, si è reso irreperibile.Continua a leggere

Bologna - indagati i genitori del bimbo di 5 mesi morto Dopo la circoncisione : “Non fatelo a casa” : La mamma e il papà del bimbo di 5 mesi morto a Bologna in seguito ad una circoncisione praticata in casa risultano indagati, in attesa dei risultati dell'autopsia che aiuterà gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il ministro della Salute, Giulia Grillo: "Esistono dei protocolli e medici che possono aiutare le famiglie a fare le cose come devono essere fatte. Non fatelo in casa, non rischiate".Continua a leggere

Bologna - arresto cardiaco Dopo circoncisione in casa : morto bimbo di 5 mesi : Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Sul caso la Procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del padre 40enne e della madre, trentenne.--La salma del piccolo è ora a disposizione ...

Leo Messi - disastro completo : Dopo 8 mesi torna con l'Argentina - sconfitta e infortunio : Il ritorno in campo di Leo Messi con la maglia dell'Argentina finisce malissimo. A 8 mesi dalla dolorosissima eliminazione dai Mondiali di Russia, con conseguente "pausa di riflessione", il fenomeno del Barcellona ha accettato la convocazione del ct Scaloni indossando la fascia di capitano nell'amic

PeDopornografia - 45enne patteggia un anno e quattro mesi Aosta - Antonio Russo - residente ad Aosta - era accusato di detenere immagini ... : Ha patteggiato, dinanzi al Gip del Tribunale di Torino, un anno e quattro mesi di carcere, il 45enne Antonio Russo , residente ad Aosta ed accusato della detenzione di materiale pedopornografico. La ...