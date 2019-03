Dogman sbaraglia tutti | vince 9 David di Donatello

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sbancadi Matteo Garrone che ottiene non solo il premio come miglior film, ma anche regia, attore non protagonista (Edoardo Pesce), sceneggiatura originale, fotografia, scenografia, montaggio, trucco e suono alla 64/ma edizione deidi, premi consegnati in diretta tv su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti.Delude Capri Revolution di Mario Martone, alla vigilia diretto concorrente del film di Garrone, che ottiene solo ilper musica e costumi.Bene, invece, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, film coraggioso sulla vicenda di Stefano Cucchi che ottiene ben quattro statuette: quella per il regista esordiente, ilGiovani, miglior produttore e il premio miglior attore protagonista andato ad Alessandro Borghi.A Loro di Paolo Sorrentino (assente in sala) va invece il premio alla miglior attrice protagonista, Elena Sofia Ricci che nel film vestiva i ...

