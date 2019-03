“Dogman” ha vinto il David di Donatello per il miglior film

ilpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) IlDogman, diretto da Matteo Garrone, haildiper il. Dogman prende spunto da un noto delitto di fine anni Ottanta e il protagonista è Marcello Fonte. È uncrudo e cupo e

LucasPrezioso : RT @EnfantProdige: #dogman ha vinto 9 David ma Garrone è riuscito a rosicare per la mancata vittoria di Fonte #David2019 - _movingcastle : Contenta per #Dogman che ha vinto meritatamente come miglior film. Tra l'altro, la sua vittoria era pure scontata. #David2019 - Besmy_x : RT @Roby990: Adesso ho capito perché Dogman ha vinto tutti sti premi: è stato prodotto da Rai Cinema. #David2019 -