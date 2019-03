Diserbante cancerogeno, Monsanto condannata a pagare 80 milioni di dollari (Di giovedì 28 marzo 2019) Dopo il caso del guardiano di un parco, la multinazionale del comparto agrario, oggi confluita in Bayer, è stata condannata a pagare un risarcimento da 80 milioni di dollari anche a un cittadino della California a cui è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin dopo aver usato a lungo il Diserbante Roundup.



