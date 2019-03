Dieta chetogenica | cos' è? Curarsi con l' alimentazione

Dieta chetogenica per perdere peso : La Dieta chetogenica per perdere peso si basa su alcune regole che devono essere applicate ad un tipo particolare di alimentazione. Ecco quali

Dieta chetogenica e malattie degenerative : previene Alzheimer e Parkinson? : La Dieta chetogenica e gli effetti sulle malattie degenerative.Potrebbe avere un impatto sul morbo di Alzheimer e sul Parkinson? Gli studi recenti

Dieta chetogenica - ecco lo spiacevole effetto collaterale che può portare altre conseguenze negative sulla salute : La Dieta chetogenica è in grande spolvero negli ultimi anni. Originariamente sviluppata per curare i pazienti con epilessia che non reagivano alla medicina tradizionale, la Dieta a basso contenuto di carboidrati mira a portare il corpo alla chetosi, uno stato in cui brucia grassi ma non carboidrati. Nonostante sia una Dieta dai molteplici effetti benefici, presenta anche un effetto collaterale davvero poco piacevole. Secondo Lisa De Fazio, ...

Dieta chetogenica e fitness : i segreti per dimagrire : La Dieta chetogenica si basa su una nutrizione che prevede proteine e grassi e pochi carboidrati. E' una Dieta ideale per il fitness. Ecco perchè

La Dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il diabete e lontani i tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

La Dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il diabete e lontani i tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

Dieta chetogenica per dimagrire? Consigli e controindicazioni : La Dieta chetogenica è tra le diete più seguite e tra quelle che riescono a far dimagrire subito. E' particolare e non adatta a tutti. Ecco perchè