Di Maio incontra i big dell' hi-tech per convincerti a investire in Italia

Di Maio incontra big Silicon Valley : 3.27 Il ministro dello Sviluppo economico Di Maio ha incontrato a Washington i big dell'hi-tech e della Silicon Valley con i quali l'Italia intende lavorare al progetto di digitalizzazione del Paese. Durante l'incontro, avvenuto nella sede dell'ambasciatad'Italia, erano presenti i rappresentanti di Airbnb, Amazon,eBay Facebook, Google, Ibm, Microsoft,Saleforce, Teslae Virgin Galactic. "Il nostro interesse - ha detto Di Maio è anche quello di ...

Salvini incontra Rami : «La sinistra lo ha usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio» : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Via della Seta : vertice a Palazzo Chigi. Conte incontra Di Maio e Salvini : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far ...

Di Maio incontra Gilet arancioni il 26/3 : ANSA, - BARI, 23 FEB - "Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, il prossimo 26 marzo al Mise incontrerà i Gilet arancioni" per affrontare l'emergenza olivicola. Lo comunica all'ANSA la ...

Di Maio incontra l’ambasciatore francese a Roma : Disgelo tra Francia e Italia. L'ambasciatore francese in Italia Christian Masset ha incontrato oggi a Roma il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il caso diplomatico aperto sull’asse Roma-Parigi proprio dal capo politico del M5s.Masset, fanno sapere da Palazzo Farnese (sede delle rappresentanza diplomatica): "Ha ricordato la volontà della Francia di lavorare con l'Italia su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di ...

Prove di disgelo con Parigi. Di Maio incontra l'ambasciatore francese Masset rientrato a Roma : Una stretta di mano a favore di cronisti e telecamere, foto l'uno di fronte all'altro intenti a parlare. L'incontro tra Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, tornato a Roma a Palazzo Farnese, segna l'inizio del disgelo tra il governo italiano e la Francia in un momento in cui i rapporti sono più che mai deteriorati. Non succedeva infatti dalla Seconda guerra mondiale che l'ambasciatore francese venisse ...

Di Maio incontra l'ambasciatore francese : ... come il sostegno alla crescita e il rafforzamento della politica industriale". Di Maio e Masset "hanno anche affrontato il tema delle cooperazioni industriali in corso, specie in materia d'...

Ambasciatore Francia incontra Di Maio : Trattate tematiche europee e bilaterali condivise dai due Paesi, come il sostegno alla crescita, il rafforzamento della politica industriale e le cooperazioni industriali in corso.