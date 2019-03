Di che Roma stiamo parlando?

Al Bioparco di Roma è arrivata Arabella - l’orso gatto che profuma di pop corn [GALLERY] : Al Bioparco di Roma è arrivata Arabella, una femmina di binturong di 13 anni nata allo Zoo di Dortmund e proveniente dal Safari Park di Longleat (Inghilterra). Binturong, nella lingua malese, significa ”orso gatto”, sebbene l’animale non abbia affinità né con i gatti né con gli orsi: appartiene all’ordine dei carnivori, ma si nutre anche di frutti e fiori, e abita le foreste tropicali del sud-est asiatico, fino a 3.000 m di altitudine. Si tratta ...

Roma - anche i tifosi svedesi stanchi di Olsen : “Meglio una mucca” [VIDEO] : Robin Olsen, portiere della Svezia dopo gli alti e bassi con la Roma ha deluso anche in nazionale. Tre errori contro la Norvegia, che sono costati il pari per 3-3. Dopo le papere con la maglia giallorossa, con i tifosi Romanisti che rimpiangono Alisson da inizio campionato, anche i tifosi svedesi sono stanchi e lo criticano pesantemente: “In porta è meglio una mucca, svegliate questo lampione“. Ora anche Ranieri potrebbe ...

"Rosso come la neve" - il romanzo che racconta la folle rimonta del Toro in un derby di 36 anni fa : Un'amicizia indelebile tra due bambini come il risultato folle di quel famoso derby di 36 anni fa, 3-2 per il Toro che seppe rimontare in 3 minuti e 41 secondi il doppio vantaggio della Juventus. L'...

ICC - Inter e Juventus pronte a regalare spettacolo con United e Tottenham : c’è anche la Roma : Doppia sfida Serie A-Premier League a Singapore mentre successivamente in Cina andrà in scena il derby d’Italia. E’ stato deciso il calendario per la prossima International Champions Cup che prenderà il via a luglio, in campo quattro squadre: Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. Ecco le partite nel dettaglio, il 20 luglio alle 19.30 locali (le 12.30 italiane) si affronteranno Inter e United, il giorno dopo ...

Sabelli - che romanticismo! Il difensore del Brescia e la proposta di matrimonio da sogno alla sua Roberta [VIDEO] : Stefano Sabelli chiede la mano di Roberta Vogliacco, il difensore del Brescia e la sua romantica proposta di matrimonio all’aeroporto Una scena che si vede solo nei film e che invece i viaggiatori presenti all’aeroporto Internazionale di Orio al Serio di Bergamo hanno potuto gustare dall’inizio alla fine. Stefano Sabelli, romantico difensore del Brescia, ha voluto stupire la sua Roberta Vogliacco con ‘effetti ...

Miccichè - spero presto nuovo stadio Roma : Roma, 27 MAR - Nell'ottica di rinnovamento degli stadi italiani "è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad investire ...

Matteo Salvini rischia anche sul caso Sea Watch. Per i pm romani - fu sequestro di persona : Il caso SeaWatch come il caso Diciotti. Secondo i magistrati della Procura di Roma ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona sulla nave che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso. I pm romani hanno inviato il fascicolo, al momento contro ignoti, ai colleghi di Siracusa che ora dovranno valutare se esistono profili di competenza del tribunale ...

Il Giornale - la redazione : “Chiudono la sede romana - ma non spiegano perché. Lettere di trasferimento già arrivate” : Il Giornale ha deciso di chiudere dal 1 maggio la redazione romana e alcune delle Lettere di trasferimento sono già state recapitate ai suoi 16 giornalisti. Nella maggior parte dei casi ai cronisti sono stati dati 40 giorni per spostarsi a Milano. Tutte le Lettere “sono state spedite tre giorni dopo l’annuncio della chiusura della storica redazione romana”, e cioè “prima dell’avvio del tavolo di confronto e senza ...

"Fedeltà" di Marco Missiroli: "Un romanzo sulle maschere che indossiamo per nasconderci": Marco Missiroli ritorna in libreria con "Fedeltà", il suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi. In quest'intervista nella redazione di Fanpage.it, l'autore classe 1981 ci ha accompagnati nel dietro le quinte del nuovo libro, arrivato quattro anni dopo il successo di "Atti osceni in luogo privato" e candidato al Premio Strega 2019.

Lo scontro tra Italia e Kenya sulle ricerche di Silvia Romano : I carabinieri del Ros chiedono da mesi di partecipare alle indagini sul rapimento della cooperante Italiana, racconta il Corriere, senza avere risposta

Persino il Papa dice che Roma è un disastro : Si può ovviamente fingere che non sia successo niente, il Tg1 del regime a cinque stelle può omettere, tagliuzzare e reinterpretare, può buttarla sul solidarismo e insistere sulla citazione della "...