?Def | piano anti manovra-bis Decreto crescita | lite sui fondi

ilmessaggero

(Di giovedì 28 marzo 2019) Le riunioni sono ormai senza soluzione di continuità. Si susseguono una dopo l'altra. A livello tecnico e a livello politico. L'appuntamento con il, il documento di economia e...

LolliPaola : DEL9-61 Allegato F Piano_Azione_EAS_INFEAS_2019_2021 - - def_aeri : RT @exokiss88: *acrostic poem with the word “PD”* P : Piano D : Di (?) re mi fa sol la si do HAHAHAHAHAHAHAHAHA OH SEHUN !!! ?? #?? #SEHU… -