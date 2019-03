Decreto Reddito di cittadinanza e Pensioni è legge | tutte le misure approvate

Il Decreto sul Reddito di cittadinanza e “quota 100” è stato convertito in legge : Mercoledì il Senato ha convertito in legge il decreto legge che conteneva le norme sul Reddito di cittadinanza e “quota cento”, le due misure fin qui più importanti approvate dal governo di Lega e Movimento 5 Stelle. Il decreto avrebbe

C'è l'ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Assunti per il "Decretone" : tutti i numeri per il reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il "decretone" è legge: rispetto al progetto iniziale, che prevedeva da una parte la fine della povertà e dall'altra la...

Il "Decretone" ora è legge : ecco tutte le novità su reddito e quota 100 : Il cosiddetto "Decretone", punto focale del programma dell'esecutivo giallo - verde, ha ricevuto il placet del Senato, che ha approvato il testo in maniera definitiva dopo la Camera dei deputati.Le forze politiche che compongono la maggioranza di governo presieduto dal premier Giuseppe Conte ritenevano questo passaggio fondamentale soprattutto per via della presenza nel decreto del reddito di cittadinanza e di quota 100.Vale la pena sottolineare ...

Via libera del Senato al Decretone su reddito e quota 100 - è legge : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza . Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Decretone - ok definitivo in Senato. Reddito e quota 100 sono legge : C'è il via libera al Decretone : quota 100 e Reddito di cittadinanza sono legge- Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la norma che contiene le due misure '...

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

Reddito di cittadinanza-quota 100 - il Senato approva il Decretone : ora è legge : Il Senato ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100: ora il provvedimento è ufficialmente legge, dopo le modifiche apportate nelle scorse settimane sia a Palazzo Madama che alla Camera dei deputati. Il provvedimento contiene le regole delle due misure fortemente volute da M5s e Lega e finanziate con la legge di Bilancio.Continua a leggere

C’è l’ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall’Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di palazzo Madama, è legge. ...

Decretone - flash mob FdI : no a reddito di delinquenza : I 5 stelle, sul piano delle proposte di politica economica, dettano la linea alla Lega". 27 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Esclusi Reddito di cittadinanza : chi esce dai requisiti nel Decreto legge : Esclusi Reddito di cittadinanza: chi esce dai requisiti nel decreto legge Reddito di cittadinanza, chi è fuori Chi potrà accedere alla attesissima misura del Reddito di cittadinanza? La risposta non è ancora ufficiale. Tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi sulla base del contenuto della bozza di decreto che dovrebbe essere approvato a giorni. Si tratta del “decreto-legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito di ...

Non solo reddito di cittadinanza e quota 100 : tutte le novità del 'Decretone' : Il provvedimento approvato alla Camera attende soltanto il via libera del Senato. Oltre alle due misure cardine del...

Reddito e quota 100 - le novità del Decretone : Non solo Reddito di cittadinanza e quota 100 ma anche gioco, Inps, assunzioni nella pa, riscatto della laurea e dei contributi. Il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di Reddito di ...

Esclusi Reddito di cittadinanza : chi esce dai requisiti nel Decreto legge : Esclusi Reddito di cittadinanza: chi esce dai requisiti nel decreto legge Reddito di cittadinanza, chi è fuori Chi potrà accedere alla attesissima misura del Reddito di cittadinanza? La risposta non è ancora ufficiale. Tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi sulla base del contenuto della bozza di decreto che dovrebbe essere approvato a giorni. Si tratta del “decreto-legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito ...