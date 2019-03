Ddl violenza sulle donne | bocciato emendamento sul revenge porn

Ddl violenza sulle donne - Prestigiacomo assalta i banchi del governo : caos in aula - slitta l'ok : caos in aula durante l'esame del ddl 'Codice rosso'. Stefania Prestigiacomo e un gruppo di deputate di Fi hanno tentato un 'assalto' ai banchi del governo. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, ...

Violenza su donne - emendamento Lega a Ddl codice rosso per castrazione chimica. M5s : “Così è uno spot - presa in giro” : Il ddl codice rosso sulla Violenza sulle donne in discussione alla Camera divide la maggioranza. Il nodo è l’emendamento presentato dalla Lega per l’introduzione – in alcuni casi – della castrazione chimica. “Così è una presa in giro alle donne, si sfrutta la loro paura per fare campagna”, sottolineano fonti M5s, contrario alla modifica. L’emendamento in questione, che modifica l’articolo 165 del codice ...

La Camera accelera sul Ddl contro la violenza sulle donne. Salvini : "Per gli stupratori di Catania castrazione chimica" : La Camera accelera sulle nuove norme contro la violenza sulle donne e si prepara a dare il primo via libera al cosiddetto ddl "Codice rosso". Il provvedimento, nato da una proposta del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e della sua collega alla Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, con l'intento dichiarato di contrastare il fenomeno dei femminicidi, che ha raggiunto una cifra agghiacciante (150 l'anno), è stato licenziato ...

Violenza sulle donne - mercoledì il Ddl in Aula : introdotto il reato di sfregio al volto e pene più alte | : Il testo è stato approvato dalla commissione Giustizia che ha introdotto diverse novità alla versione del governo. Tra queste, il reato di "deformazione dell'aspetto" e l'aumento delle pene per i ...

Milano - attiviste di ‘Non una di meno’ : “Diritti conquistati a rischio per Ddl Pillon. Problema vero è violenza di genere” : “Il governo afferma che il Problema dell’Italia è la migrazione, ma il vero Problema strutturale della nostra società è quello della violenza di genere”. A un mese dall’8 marzo, questa mattina a Milano le attiviste di “Non una di meno” sono scese in piazza Duomo per lanciare lo sciopero femminista globale. Nel mirino delle attiviste, c’è l’atteggiamento del governo in materia di diritti delle donne e il disegno di legge Pillon: “Dopo le lotte ...