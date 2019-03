Ddl concretezza | cosa cambia per i furbetti del cartellino

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)Vita più dura per idel? Alla Camera dei Deputati è arrivato il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddle che riguarda la lotta all’assenteismo. Le nuove disposizioni prevedono per i dipendenti pubblici la sostituzione del classicocon "sistemi di verifica biometrica dell'identità". Insomma, c’è l’ok all’utilizzo di impronte digitali e controllo dell’iride, tecnologie già a disposizione dei nuovi dispositivi tecnologici personali (come smartphone e tablet) per contrastare gli assenteisti.Massa Carrara: agli arresti 26delVIDEO Arrestati e posti ai domiciliari 26 dipendenti della Provincia di Massa Carrara e del Genio civile: si assentavano senza autorizzazione dal posto di lavoroAl contempo, la nuova norma non ...

