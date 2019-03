Davide Ancelotti | “Mio padre resterà a lungo a Napoli”

Davide Ancelotti : «C’è stato un cambio tecnico importante ma i calciatori non si sono tirati indietro» : Radio Kiss Kiss in diretta da Castel Volturno con il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti: Si dice che l’allievo deve superare il maestro «E’ molto dura. Nel mio caso l’allievo cerca di apprendere il più possibile dal maestro» Da Carlo c’è solo da imparare. «E’ la miglior scuola che io possa avere soprattuto nella gestione dei momenti difficili. Per questo io non ho nessuna fretta di iniziare da solo, perché ...

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide (VIDEO) : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...

Napoli - Davide Ancelotti : "Bravi a trovare il pareggio" : A commentare il pari col Sassuolo è Davide Ancelotti , figlio e vice di Carlo Ancelotti che ha preferito restare in silenzio dopo la scomparsa di Alberto Bucci , presidente della Virtus Pallacanestro ...

Davide Ancelotti : "Napoli bravo a riacciuffare il pareggio" : Carlo Ancelotti non si presenta ai microfoni a fine partita. Dicono sia ancora turbato dalla morte di Alberto Bucci, allenatore di basket e grande amico del tecnico del Napoli. Al posto suo, ecco un ...

Davide Ancelotti a Sky : «Stanchi per il Salisburgo - punto guadagnato. Contenti di Insigne» : «Siamo stati bravi a non mollare» Davide Ancelotti ha rilasciato dichiarazioni a Sky nel post-partita di Sassuolo-Napoli 1-1 L’allenatore in seconda è stato onesto nell’analisi della partita. «Per come si era messa, si tratta di un punto guadagnato. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per sbloccare la partita. Nel secondo il Sassuolo è andato meritatamente in vantaggio. C’è da dire che la squadra è stata brava a ...

Sassuolo-Napoli - Davide Ancelotti : “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante Insigne ha risposto a Berardi. Al termine della partita non si è presentato l’allenatore Carlo Ancelotti ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le dichiarazioni di Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore del Napoli e vice: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo ...

Davide Ancelotti in conferenza : «Bravi a lottare» : Spazio alle seconde linee al Mapei Stadium in campo come in sala Stampa. Ed allora è il momento di Davide Ancelotti, figlio e secondo di Carletto a parlare della brutta prestazione del Napoli. Cinque minuti di conferenza stampa per dire Bravi a lottare «Il primo tempo è stato ben fatto, nella ripresa il Sassuolo ha meritato il vantaggio. Loro si sono abbassati, noi abbiamo faticato a trovare gli spazi. Abbiamo avuto la forza di continuare a ...

Ancelotti non parlerà (parlerà Davide) per la morte di Bucci : Carlo Ancelotti è provato per la morte del suo amico Alberto Bucci grande uomo di sport e grande allenatore di basket (soprattutto della Virtus Bologna, ma non solo) che era suo grande amico. Quest’estate, ad esempio, Bucci è stato ospite di Carlo Ancelotti a Dimaro. Ai microfoni andrà il figlio Davide. L'articolo Ancelotti non parlerà (parlerà Davide) per la morte di Bucci sembra essere il primo su ilNapolista.

Carlo Ancelotti diventata di nuovo nonno. Una grande emozione per l?allenatore del Napoli e della sua famiglia dove sono arrivati i due gemellini Lucas e Leon.