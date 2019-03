David di Donatello | trionfa Dogman di Matteo Garrone

Live - Non è la D'Urso - Barbara D'Urso è una corazzata : i David di Donatello chi? : Live - Non è la D'Urso si conferma ancora una volta una garanzia per Canale 5. La terza puntata è stata seguita da 2.140.000 spettatori e ha ottenuto una share del 13.2%. Inoltre, sono stati tantissimi i telespettatori che hanno interagito con la diretta tramite i Live sentiment: 240 mila voti regis

David di Donatello - Carlo Conti fatto a pezzi da Fiorello : 'Una tristezza infinita' : 'E' stata una passerella di premi senza show , lo spettacolo era assente'. Fiorello demolisce senza pietà i David di Donatello in onda sulla Rai. Lo show è stato condotto dal collega Carlo Conti . 'Se ...

David di Donatello - sul red carpet siparietto tra Alessandro Borghi e Marcello Fonte : Simpatico siparietto sul red carpet tra Alessandro Borghi e Marcello Fonte prima della consegna dei David di Donatello, i più importanti riconoscimenti del cinema italiano. I due, entrambi...

David di Donatello - Carlo Conti fatto a pezzi da Fiorello : "Una tristezza infinita" : "E’ stata una passerella di premi senza show, lo spettacolo era assente". Fiorello demolisce senza pietà i David di Donatello in onda sulla Rai. Lo show è stato condotto dal collega Carlo Conti. "Se è cosi, non lo fare in prima serata su Rai 1”, dice lo showman, ricordando che in precedenza andavano

Dogman sbanca ai David di Donatello : Dogman sbanca ai David di Donatello, i più importanti riconoscimenti del cinema italiano: il film di Matteo Garrone porta a casa 9 premi, tra questi quelli per il miglior film e per la regia. Miglior ...

I ‘David di Donatello’ vincono (ma non brillano) - ‘Non è la d’Urso’ cala ancora : La cerimonia di premiazione del cinema italiano su Rai1 non ha raggiunto i 3milioni di telespettatori, soglia comunque...

David di Donatello : le star dal red carpet - a Dogman vanno 9 premi : Il 27 marzo 2019 a Roma si è svolta la sessantaquattresima edizione del premio del David di Donatello, esattamente la trentasettesima consecutiva che si svolge solamente nella capitale. In tutti questi anni si sono susseguiti diversi presentatori che hanno avuto l'onore di dar voce alla cerimonia: da Lello Bersani e Anna Maria Gambineri passando per Paolo Villaggio, Milly Carlucci, Pippo Baudo, Mike Bongiorno e tanti altri, fino ad arrivare a ...

David di Donatello 2019 - trionfa Dogman. Premio a Borghi : «È per Cucchi» : Dogman trionfa nella notte dei David di Donatello, conquistando 9 statuette. Il film diretto da Matteo Garrone, ed ispirato al terribile delitto del Canaro della Magliana, conquista i voti...

Elena Sofia Ricci in lacrime ai David di Donatello. Ma fa tremare per Che Dio ci aiuti : Elena Sofia Ricci trionfa ai David di Donatello vincendo il premio come miglior attrice per l’interpretazione di Veronica Lario in Loro di Sorrentino. L’attrice, 57 anni il 29 marzo, si commuove e non trattiene le lacrime. È un vero e proprio trionfo. Si rivolge ai giovani spronandoli a inseguire le proprie passioni e poi a suo marito, Stefano Mainetti, ringraziandolo per il sostegno: “Mi ha persino aiutata a fare il ...

Ascolti tv - i David di Donatello 2019 vincono su tutti : Con quasi tre milioni (2 milioni 975 mila telespettatori) e il 15% di share, ieri in prima serata su Rai1, la cerimonia di premiazione della 64 edizione dei Premi David di Donatello, condotta da Carlo Conti, che ha visto la partecipazione di grandi ospiti italiani e internazionali, si è aggiudicata la prima serata. I #David2019 si classificano al primo posto dei programmi più commentati sui social del prime time con oltre 155 mila interazioni. ...

Alessandro Borghi vince il David di Donatello per il suo Stefano Cucchi : Alessandro Borghi ha vinto il David di Donatello come Miglior attore, grazie al suo ruolo da protagonista nel film "Sulla mia pelle". La pellicola racconta la tragica vicenda di Stefano Cucchi e i misteri relativi alla sua morte. Borghi ha voluto ringraziare proprio Stefano, affermando come il premio sia soprattutto suo. Lacrime e tante emozioni per il giovane attore che si avvia sempre di più a una brillante carriera nel cinema italiano e non ...

Fiorello affossa i David di Donatello : "Spettacolo assente - se la cantano e se la suonano. Non ci andrei mai" (Video) : Cinema e televisione, un rapporto complicato soprattutto in Italia, dove ancora i mondi faticano ad incontrarsi e a fondersi. E proprio su questo limite strutturale dice la sua Fiorello, imbattutosi mercoledì sera nella cerimonia dei David di Donatello.“E’ stata una passerella di premi senza show, lo spettacolo era assente. Se è cosi, non lo fare in prima serata su Raiuno” dice lo showman, ricordando anche il precedente tentativo di ...

David di Donatello - l’opera d’arte a cui è ispirata la statuetta degli “Oscar” italiani : Donatello realizzò il suo David in bronzo su commissione di Cosimo de’ Medici nel 1440. L'opera, ospitata al Museo del Bargello di Firenze, nasconde diversi significati, dalla vittoria su Golia all'ipotesi che ritragga il dio Mercurio: ecco ciò che c'è da sapere sul capolavoro a cui è ispirata la statuetta degli "Oscar" del cinema italiano.Continua a leggere

Ascolti tv 27 marzo : i dati di David di Donatello - The Good Doctor - Live-Non è la d’Urso : Ascolti tv mercoledì 27 marzo 2019: chi ha vinto tra David di Donatello, The Good Doctor e Barbara d’Urso Serata impegnativa in tv quella di mercoledì 27 marzo. Su Rai Uno c’è stata la cerimonia di premiazione dei David di Donatello condotta da Carlo Conti (qui la lista di tutti i vincitori). La serata, che […] L'articolo Ascolti tv 27 marzo: i dati di David di Donatello, The Good Doctor, Live-Non è la d’Urso proviene da ...