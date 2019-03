Dalla Brianza alla Sicilia in carrozzina: la sfida di Bruno Rupp, rimasto senza gambe per il diabete (Di giovedì 28 marzo 2019) Bruno Rupp, ex falegname, da tutti conosciuto come Paolo, ha 69 anni ed è diventato disabile a causa del diabete che lo ha portato all’amputazione bilaterale degli arti inferiori. rimasto vedovo tre anni fa, ha continuato a prendersi cura di sé in modo quasi totalmente autonomo: "Dal cuore della Brianza voglio raggiungere la Sicilia usando come mezzo di trasporto solo la mia carrozzina elettrica".



