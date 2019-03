Dal settore “green” mezzo milione di posti di lavoro al 2023

APA – Associazione Produttori Audiovisivi - Giancarlo Leone : “E’ boom per la fiction italiana - nel 2017 Dal settore 1 miliardo di euro” : Un nuovo nome, un nuovo logo e soprattutto un rapporto sulla propria attività che annuncia una lieta notizia: la produzione audiovosova italiana è in ottima salute, fattura e vende non solo in Italiae in particolare vede prosperare la fiction. L’APT da oggi si chiama APA. L’Associazione Produttori Audiovisivi da oggi cambia nome, logo, e a Roma ha presentato il 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: in forte sviluppo la ...

Tifoso del Cagliari muore d’infarto sugli spalti - cori Dal settore viola : «Devi morire» : L’episodio ha indignato i sostenitori del Cagliari e molti anche della squadra viola. Ma altri tifosi della squadra toscana hanno continuato ad insultare il morto anche sui social cosa che ha fatto scrivere a tanti tifosi sardi: «Celebrazione di Astori? Solo una pagliacciata»

Per il tuo verde solo fertilizzanti Benza : ecco i concimi liquidi e solidi prodotti e formulati Dalla ditta specializzata nel settore del ... : I prodotti ben fatti sono quelli realizzati in casa. Lo sa bene la ditta Benza di Sanremo, che, oltre ad eccellenti collaborazioni con ditte italiane ed internazionali come la Domiziani o la John ...

Male l'indice del settore costruzioni italiano - preso di mira Dalla fame ribassista degli speculatori : Retrocede il settore costruzioni a Milano , che scambia 28.541,73, in calo dello 0,23%. L'andamento negativo del FTSE Italia Construction & Materials è supportato dagli operatori istituzionali che ...

Cenere Dall'Etna - chiuso settore spazio aereo : A causa della ripresa dell'emissione di Cenere dai crateri sommitali dell' Etna l'unità di crisi dell'aeroporto di Catania ha disposto dalle 14.30 la chiusura di un settore dello spazio aereo. Saranno ...