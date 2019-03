Dal documentario su Il Trono di Spade alle riprese del prequel | il mondo di George R R

optimaitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019)A meno di un mese dal debutto dell'ultima stagione, la HBO annuncia la messa in onda di unsu Ildi. Il network ha deciso di fare un bel regalo d'addio ai fan, che si ritroveranno orfani al termine della serie.Ilesclusivo si chiama Game of Thrones: The Last Watch, e in due ore racconterà la realizzazione dell'ottava e ultima stagione intitolata. La trasmissione è prevista su HBO una settimana dopo il finale di serie del 19 maggio, ovvero il 26 maggio. Il film sarà reso disponibile anche attraverso i canali di streaming del network americano, e non sappiamo se arriverà anche nel nostro Paese.La regia delspetta al regista britannico Jeanie Finlay, che porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte della serie, alla scoperta della stagione più ambiziosa e complicata de Ildi. Game of Thrones: The Last Watch ...

