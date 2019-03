Cristiano Ronaldo | il ‘giallo’ dell’infortunio | la reazione della Juventus

La Juve aspettava Cristiano Ronaldo a Torino - lui è andato a Barcellona : La Juventus non fa polemica. Non può permetterselo. Ma oggi il Corriere della Sera scrive chiaro e tondo che ieri a Torino aspettavano Cristiano Ronaldo. Al J Medical, la clinica dei bianconeri, lo aspettavano per dire la loro, per visitarlo. E poi per sottoporlo a una nuova risonanza Attesa vana. Il portoghese è andato a Barcellona. Ufficialmente per un incontro Nike. Ma il sospetto che sia andato dall’ortopedico Ramon Cugat è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo alla Continassa per nuovi controlli : Cristiano Ronaldo è arrivato intorno alle 10 alla Continassa dove i medici della Juventus lo sottoporranno ad una visita per valutare l'entità dell'infortunio rimediato con il Portogallo . Secondo gli ...

Juventus-Empoli si giocherà senza Cristiano Ronaldo il 30 marzo alle ore 18 : 00 : Nella giornata di due big-match di alta classifica come Inter-Lazio e Roma-Napoli, la capolista Juventus potrebbe incrementare il suo vantaggio in classifica: i bianconeri saranno impegnati con l'Empoli di mister Andreazzoli il 30 marzo alle 18:00. All'andata la Juve vinse in rimonta (1-2) con doppietta di CR7. Juventus-Empoli sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, con collegamento a partire dalle ore 17:30, mentre per chi è appassionato di ...

Sconcerti : 'La Juve può battere l'Ajax anche senza Cristiano Ronaldo' : Mario Sconcerti, illustre firma del giornalismo italiano, nell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, ha toccato molti temi caldi riguardanti il calcio italiano. Infatti ha parlato della Nazionale, della Juventus e di Cristiano Ronaldo. Il percorso della Nazionale Dopo un periodo buio per gli azzurri, sembra che le cose stiano cambiando in meglio; infatti i giovani talenti stanno crescendo e nelle ultime due gare di qualificazione per ...

Cristiano Ronaldo : le news sull'infortunio in diretta : Dopo il blitz a Barcellona di mercoledì, Cristiano Ronaldo è atteso alla Continassa. L'infortunio riportato nel corso dell'ultima partita del Portogallo contro la Serbia non sembra grave, ma il ...

Dopo la pausa per le Nazionali Cristiano Ronaldo infortunato e Insigne torna in gruppo : Benedette pause delle Nazionali, penseranno alcuni. Maledette pause delle Nazionali, grideranno altri. Tra questi c'è sicuramente Massimiliano Allegri, che, mentre si coccola il predestinato Kean, perde Cristiano Ronaldo per l'infortunio accusato con il Portogallo, il quale ne avrà per una o due settimane, almeno stando all' "autodiagnosi" fatta dall'ex asso del Real Madrid. Tuttavia, non c'è solo il talento portoghese tra i calciatori che ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : atterrato a Torino dopo il blitz a Barcellona : Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino, poco dopo le 20 di mercoledì con il suo aereo privato. La Juve lo aspettava in giornata per poter valutare l'entità dell'Infortunio che ha costretto il ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in campo con l'Ajax : si avvicina il momento della verità : ... per cercare di capire quanto le speranze di vederlo in campo nel match di andata con l'Ajax trovino riscontro nel mondo reale. Intanto dopo la ripresa di ieri, oggi alla Continassa il gruppo a ...

Salta il rientro di Cristiano Ronaldo a Torino per i controlli medici - CR7 fa tappa a Barcellona per… affari! : Cristiano Ronaldo, infortunatosi durante il match disputato tra le file del Portogallo, non è rientrato oggi a Torino come annunciato: CR7 ha fatto tappa a Barcellona per affari Cristiano Ronaldo è sulle prime pagine di tutti i giornali dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale portoghese. I tifosi bianconeri, facendo i dovuti scongiuri prima di controlli medici più approfonditi, temono l’assenza di CR7 nella partita di ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - il portoghese a Barcellona : tutti i dettagli : Infortunio Cristiano Ronaldo – La Juventus continua la preparazione in vista del match di campionato contro l’Empoli, la squadra di Massimiliano Allegri ha intenzione di riscattare il passo falso dell’ultima giornata contro il Genoa. Ma a tenere banco sono le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è fermato nel match del Portogallo contro la Serbia. Visita lampo per il portoghese a Barcellona per un ...

Juventus - rientrati molti nazionali - Cristiano Ronaldo è atteso domani al JTC : La Juventus, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di sabato contro l'Empoli. Massimiliano Allegri, quest'oggi, ha ritrovato i primi nazionali e il gruppo bianconero era decisamente più nutrito, anche se la squadra sarà al completo solo domani quando rientreranno gli ultimi nazionali. Massimiliano Allegri per la partita di sabato avrà un po' di emergenza in attacco visto che all'assenza di Douglas Costa e Juan Cuadrado si è ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : CR7 a Barcellona per le visite mediche? Tutte le news LIVE : Cristiano Ronaldo è atteso oggi a Torino, la Juve lo aspetta per poter valutare l'entità dell'Infortunio che ha costretto il portoghese a fermarsi dopo 31 minuti nella sfida con la Serbia, lunedì sera.

Juve - Cristiano Ronaldo a Torino : nuovi controlli dopo l'infortunio : dopo il primo bollettino medico arrivato dal Portogallo, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino , dopo una breve tappa a Barcellona, d'accordo con lo staff sanitario della Juventus per effettuare nuovi ...

Cristiano Ronaldo - il portoghese marziano pure dopo l'infortunio : il piano per tornare in campo : L' infortunio di Cristiano Ronaldo, avvenuto al 28' di Portogallo-Serbia, non solo non preoccupa (lieve lesione muscolare), ma sembra cadere a fagiolo: lo juventino può riposare ed essere pronto per la sfida di Champions contro l' Ajax. Ripercorriamo l' episodio: un lungo scatto sulla fascia sinistr