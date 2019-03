Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono i nuovi opinionisti del Grande Fratello 16

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti : I tasselli del puzzle della sedicesima edizione del Grande Fratello iniziano ad unirsi. Sappiamo certamente che sarà nuovamente Barbara d'Urso a condurre il papà dei reality show e abbiamo parlato dei primi 4 concorrenti che oltrepasseranno la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Grande Fratello 16: i primi quattro concorrenti I concorrenti del nuovo Grande Fratello svelati da ...

Live non è la D'Urso - anticipazioni terza puntata : c'è Asia Argento. Annuncio di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi : Questa sera in prima serata su canale 5 la terza puntata del nuovo programma di : ' Live - Non è la D'Urso '. Anche questa settimana, grandi ospiti e interviste esclusive. Protagonista dell''uno ...

Grande Fratello 2019 : Nuovo nome nel Cast e nuova opinionista che affiancherà Cristiano Malgioglio - : Il Grande Fratello sta per tornare e, come detto in precedenti articoli, i concorrenti saranno composti da personaggi che hanno a che fare con il mondo dello spettacolo magari affiancati da qualcuno meno conosciuto. Vi avevamo fatto già due possibili nomi che possono dare soddisfazioni all'interno delle mura di Cinecittà . Adesso ne arriva un ...

Cristiano Malgioglio si fa bello davanti allo specchio e svela la sua beauty routine : Cristiano Malgioglio è ossessivamente dedito alla cura del proprio corpo. Trucco, attenzione ai dettagli e tanto impegno. Ogni giorno. La beauty routine del cantante siciliano è diventata popolare su ...

Isola dei Famosi 2019 - Cristiano Malgioglio ed Eva Henger contro Fabrizio Corona in difesa di Riccardo Fogli : Riccardo Fogli, ieri, dopo il video messaggio di Fabrizio Corona, ha ricevuto una serie di attestati di stima da parte del mondo dello spettacolo. Le celebrities, sui social, hanno espresso massima solidarietà per il trattamento ricevuto dall'ex cantante dei Pooh dall'ex re delle paparazzate sul presunto tradimento della moglie, Karin Trentini. Isola dei Famosi 14, Belen Rodriguez difende Riccardo ...

Cristiano Malgioglio fa intervenire i suoi legali per una parodia di 'Soldi' (RUMORS) : È normale che dopo ogni Festival di Sanremo si moltiplichino le parodie sulla canzone vincitrice. Anche quest'anno, infatti, dopo la vittoria del brano 'Soldi' di Mahmood, la canzone più ascoltata del momento, non sono sono mancate le prese in giro. Cristiano Malgioglio, però, menzionato nella parodia 'Saldi' di Tele Gender, avrebbe deciso di far intervenire i suoi legali. Cristiano Malgioglio contro la parodia di 'Soldi' La parodia incriminata, ...

I piedi di Cristiano Malgioglio scatenano il panico su Instagram : Cristiano Malgioglio, nella giornata di domenica, ha postato un video su Instagram per rendere partecipi i fan della propria vita personale. Il video pubblicato dall'artista ha scatenato in rete una marea di commenti sia positivi sia negativi. Il filmato è stato girato dal cantautore in una camera di un sontuoso albergo in Sicilia in occasione di alcuni eventi carnevaleschi di cui era ospite. 'La regina Malgy' era disteso tra le lenzuola con le ...

Lisa Fusco difende Cristiano Malgioglio dalle critiche social ai suoi piedi : "Sono ben curati e senza rughe" : Il breve video dei suoi piedi pubblicato su Instagram ha provocato le consuete reazioni scomposte da parti di alcuni commentatori. Ma a difenderlo ci ha pensato una sua amica nota. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che stamattina ha pensato bene di dare il buongiorno ai suoi followers direttamente dalla sua stanza di albergo, in Sicilia dove si trova per alcuni eventi legati al Carnevale. Il mio risveglio in uno Hotel stupendo. Si ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Cristiano Malgioglio : festival cupo - triste - lento. Per il prossimo anno Chiambretti e Barbara D’Urso alla conduzione : Ma era la prima serata del festival di Sanremo, l’evento più importante della televisione italiana, o uno spettacolo in onda direttamente dalla Romania anni Settanta di Ceausescu? cupo, grigio, noioso, triste, lento, senza un guizzo, senza un alito di vita, senza una ventata di freschezza… La scena era tutta buia come la notte più nera, e in tanti mi segnalano che c’erano problemi di audio durante le esibizioni. E perché le luci erano sempre ...

Cristiano Malgioglio contro John Vitale : "Barbara D'Urso? Macchina da guerra" : Il caso John Vitale, sollevato nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019, in queste ore, sta avendo ripercussioni anche sui social. Cristiano Malgioglio, grande amico di Barbara D'Urso (ed opinionista dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip') ha condannato severamente le frasi scritte dal forzuto napoletano sui propri social. Ecco il messaggio postato dal noto paroliere su Instagram: Non ho visto #isola poiché mi ...

Giulia De Lellis e Irama smentiscono voci di crisi : selfie con Cristiano Malgioglio : È bastato uno scatto fatto in treno con Cristiano Malgioglio, a spazzare via i gossip su una presunta crisi in corso tra Giulia De Lellis e Irama. I due ragazzi non si facevano vedere insieme da un bel po' di tempo, perciò i fan avevano ipotizzato che potesse essersi rotto qualcosa tra loro; oggi, dopo un lungo silenzio sui social da parte dei diretti interessati, è stato il cantautore a confermare che la storia d'amore tra l'influencer e i ...