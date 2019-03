Crescita zero nel 2019 | Confindustria gela il governo Salvini replica | ' Gufi'

Confindustria - Italia ferma a Crescita zero : 'Nessun beneficio da Reddito e pensioni a Quota 100 : Gli economisti di Viale dell'Astronomia azzerano le previsioni per il Pil 2019 e nel successivo previsto un flebile +0,4%. Pesa il calo della domanda interna ed estera ma anche 'una manovra poco ...

Allarme Confindustria : Italia Crescita zero. Di Maio : condivido - potenzieremo export. Salvini : qualcuno doveva svegliarsi prima : L'economia Italiana non crescera' nel 2019 e mettera' a segno "un esiguo" +0,4% nel 2020. L'Allarme arriva da Confindustria, che parla di un "alto rischio di recessione" che solo l'export puo' scongiurare. Una "crescita zero" quella del 2019, spiega Andrea Montanino, direttore del Centro studi degli industriali (Csc), data da numerosi fattori interni e da un contesto esterno comunque non favorevole. Gli esperti di via dell'Astronomia rivedono al ...

Confindustria gela il governo : «Crescita zero nel 2019». Nessun vantaggio da reddito di cittadinanza : Consumi e investimenti fermi, “destano preoccupazione”, ha detto il capo economista Andrea Montanino. Secondo i dati il rapporto deficit/Pil salirà al 2,6%, sopra il target del 2% concordato con l’Ue. reddito di cittadinanza? Non avrà effetti sul Pil. Tajani: Lega e 5 Stelle corresponsabili situazione gravissima...

Prometeia : 'Nel 2019 Crescita quasi zero. Il conto arriva nel 2020' : Eppure, "il rallentamento dell' economia americana " continua il rapporto " è destinato ad acuirsi, +2,2% nel 2019, +1,3% nel 2020,", mentre "in Cina , +6% nel 2019, +5,3% nel 2020, prosegue il ...

