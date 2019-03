Creare prima pagina giornale | le migliori app

Valnerina : al via il crowdfunding per acquistare 15 ettari di foresta e Creare la prima Oasi Naturale del Fondo Forestale Italiano : Uno scenario da favola, dove giocano i lupi e nidificano le aquile reali, crescono le querce e fioriscono i maggiociondoli: questa è la Valnerina, nel cuore dell’Umbria, un’area boschiva tagliata al centro dal fiume Nera, che sfocia nelle celebri Cascate delle Marmore. E proprio in Valnerina il Fondo forestale Italiano – Onlus nata per combattere i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità creando nuove foreste e ...