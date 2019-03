Cosa si è detto al convegno sulle fake news della Luiss : L'anno accademico 2018/2019 della Scuola di Giornalismo della Luiss è stato inaugurato con un dibattito dal titolo “Disinformazione, il male del nostro tempo”. Alcuni dei più importanti esponenti del mondo dell'informazione in Italia hanno partecipato, moderati dal direttore della Scuola Gianni Riotta, fornendo numerosi spunti agli allievi presenti. Il primo a parlare è Giuseppe Abbamonte, Direttore Politica dei media della Commissione Europea, ...

Massimo Giletti - battuta pungente su Barbara D’Urso e il suo programma : ecco Cosa ha detto : Il siparietto tra Enrico Mentana e Massimo Giletti che si è consumato domenica 24 marzo sul finire del tg serale è stata l’occasione anche per tirare in ballo Mediaset e una delle sue conduttrici di punta – Barbara D’Urso – oltre che aumentare l’hype sul presunto ritorno in Rai del giornalista torinese ora in forze a La7. Dopo che Chicco Mentana ha stuzzicato per bene il collega conduttore, si è innescato infatti un gioco all’ultima ...

Infortunio Ronaldo - il retroscena di CR7 : “Cosa ha detto ad amici e compagni” : Infortunio Ronaldo – Le ultime ore sono state di grande ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo, il calciatore ha dovuto fare i conti con un Infortunio nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2020 tra Portogallo e Serbia, problema alla coscia destra per Cr7. Il calciatore si è detto fiducioso per il rientro in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, Ronaldo dovrebbe ...

Rami a Salvini : «Voglio diventare italiano - se fossimo morti tutti Cosa avrebbe detto?» : «Volevo vedere cosa sarebbe successo a Matteo Salvini se tutti fossero morti. tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me». Rami...

Ronaldo - oggi il verdetto UEFA : ultimissime - Cosa rischia il portoghese : Ronaldo UEFA- Come anticipato nei giorni scorsi, oggi l’UEFA emetterà il suo verdetto sul gesto di Cristiano Ronaldo a fine gara dopo il match tra Juventus e Atletico Madrid. Un gesto verso i tifosi ospiti che ha costretto l’UEFA ad aprire un’indagine nei confronti dell’attaccante portoghese. oggi arriverà la sentenza, dopodichè la Juventus valuterà il […] More

Mourinho : 'So Cosa non voglio e ho già detto 3-4 no' : ... allo stile del club e spero di averlo' 'Sono passati tre mesi e mezzo dall'ultima volta che ho gestito un club e mi sto preparando a rifarlo - ha aggiunto lo 'Special Onè - Quando ti trovi nel mondo ...

F1 – Leclerc sottovalutato da Vettel? L’ammissione di Seb : “ecco Cosa ho detto a sua madre” : Sebastian Vettel non sottovaluta il suo compagno di squadra: le parole del tedesco della Ferrari sul giovane Charles Leclerc Archiviato il Gp d’Australia, i piloti si preparano ad affrontare la seconda sfida della stagione 2019 di F1, in Bahrain. Reduci da un quarto e quinto posto non troppo soddisfacenti, Vettel e Leclerc avranno molto su cui pensare per tornare veloci e competitivi e dare del filo da torcere alle Mercedes. A ...

F1 – Bottas trionfa in Australia - ma Toto Wolff lo ‘rimprovera’ : “gli ho detto una Cosa ma non mi ha ascoltato” : Il team principal della Mercedes ha parlato della prestazione di Bottas, svelando un piccolo retroscena Sorrisi e soddisfazione in casa Mercedes per la splendida doppietta ottenuta in Australia, dove Bottas ed Hamilton sono riusciti a portare a casa l’intero bottino di punti a disposizione. photo4/Lapresse Il finlandese ha anche ottenuto il bonus per il giro più veloce, concludendo dunque la prima gara a quota 26, un punteggio ...

Isola dei Famosi - la soffiata di Eva Henger : "L'avevo detto io. Con Corona...". Marcuzzi massacrata : Cosa sa : Non c'è pace per Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2019 si è guadagnata l'astio di molti per non aver preso le difese di Riccardo Fogli dopo esser stato umiliato da Fabrizio Corona. Già la sera del confonto l'ex naufraga Eva Henger aveva attaccato la conduttrice e il reality con

Manuel Bortuzzo : «Per prima Cosa ho detto a Martina che l’amo» : Il primo pensiero, dopo essere stato colpito da un proiettile per uno scambio di persona, è andato a lei, a Martina, la fidanzata. Manuel Bortuzzo è stato per la prima volta ospite in uno studio televisivo, a Non è l’Arena, su La 7, dopo l’aggressione dello scorso 3 febbraio, a Roma. Il midollo del nuotatore diciannovenne è stato lesionato da un colpo di pistola, mentre era fuori da un pub con cui stava passando la serata con la fidanzata e gli ...