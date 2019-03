Cosa prevede il disegno di legge sulla violenza di genere

agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Inasprimento di tutte le pene e delle aggravanti, introduzione del reato di 'sfregio' del volto e la 'relazione affettiva' come condizione per far scattare l'ulteriore aggravante dell'ergastolo, previste dall'articolo 577 del codice penale. Sono queste le principali novità introdotte al testo deldidi, licenziato dalla commissione Giustizia della Camera e che tornerà oggi in Aula per l'esame dei 94 emendamenti presentati e, questo l'obiettivo, il primo via libera finale.Oltre al 'pacchetto' di modifiche targate M5s, sono state accolte anche alcune proposte delle opposizioni, tra cui in particolare un emendamento del Pd condiviso da Leu. E non è escluso che, durante l'esame in Aula, la maggioranza possa aprire a ulteriori proposte emendative che, però, vadano nel segno della linea tracciata in commissione, viene spiegato....

