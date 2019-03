Corte Strasburgo | ' Furono giusti gli arresti durante Royal Wedding'

Al Bano chiede i danni all'Ucraina. "Pronto a ricorrere alla Corte di Strasburgo" : Al Bano è cittadino del mondo e amico di tutti , deve essere libero di andare in Ucraina. Chiediamo al nostro Governo di intervenire immediatamente perché hanno ingiustamente attaccato il simbolo ...

Al Bano pronto a ricorrere alla Corte di Strasburgo contro la black list dell'Ucraina : Al Bano, con il suo avvocato Cristiano Magaletti, minaccia di ricorrere a Strasburgo dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e invita il nostro ministro degli Esteri a intervenire ...

Corte di Strasburgo condanna Italia - risarcirà Sallusti : La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo condanna l'Italia sul caso Sallusti. Secondo la Corte, l'Italia ha violato l'articolo 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla liberta' di espressione. La questione riguarda l'ex direttore di Libero che era stato condannato per diffamazione e si e' visto infliggere, oltre a una multa, anche una pena detentiva da scontare in parte ai domiciliari. Nel febbraio del 2007 Libero ...

Terra dei Fuochi - Corte Strasburgo avvia processo contro Italia : La Corte di Strasburgo, dopo aver analizzato i ricorsi arrivati tra l'aprile del 2014 e aprile 2015, ha dato via al contraddittorio tra le parti e ha comunicato al governo le violazioni che oltre 30 ...

Terra dei fuochi - la Corte di Strasburgo avvia processo contro il governo italiano : La Corte di Strasburgo ha avviato il processo contro il governo italiano per la situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi, l'area della provincia campana diventata nota per l'inTerramento e il rogo ...

Terra dei Fuochi - Corte di Strasburgo processa l'Italia : «Rischio ignorato» : La Corte di Strasburgo ha avviato il processo contro il Governo italiano per la situazione nella Terra dei fuochì. La Corte ha accolto in via preliminare i ricorsi ricevuti da cittadini e...

Pensioni - Codacons : ricorso alla Corte di Strasburgo : Il Codacons organizza un nuovo ricorso collettivo da presentare dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Cedu, dopo che la nuova legge di Bilancio per il 2019 "ha nuovamente bloccato la ...

Sea watch - Corte di Strasburgo : no sbarco migranti ma assicurare cure - : La Corte "non ha accolto le richieste dei richiedenti di essere sbarcati" ma ha chiesto al governo di "tenerla informata sugli sviluppi". Conte: 5 Paesi disponibili a ricollocamento. Macron: Francia ...

La Corte di Strasburgo ha chiesto all’Italia di fornire cure mediche - cibo e acqua ai migranti a bordo della Sea Watch 3 : La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, si è espressa sul ricorso presentato lunedì contro il governo italiano dalla nave Sea Watch 3, che da giovedì si trova in acque territoriali con 47 migranti a bordo senza avere

Sea Watch - Corte di Strasburgo da ragione a Salvini : 'No allo sbarco - si all'assistenza' : L'Italia non ha l'obbligo di far sbarcare i migranti della Sea Watch. E' quanto è stato stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Chi si aspettava che, dal massimo ente preposto europeo, potesse arrivare per l'Italia un ultimatum relativamente all'obbligo di far sbarcare i migranti della nave sulle coste italiane non ha trovato riscontro. Al governo italiano è stato, infatti, semplicemente richiesto di adottare tutte le ...

Sea Watch - la Corte di Strasburgo respinge la richiesta di sbarco : "Italia garantisca assistenza" : La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di "prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e acqua". Per i minori non accompagnati è stato chiesto al governo di garantire anche una "tutela legale" adeguata. Lo ha reso noto la stessa Corte che non ha però accolto la richiesta dei ricorrenti di ordinare all'Italia il loro sbarco.Il ricorso era stato presentato ...

Sea Watch - Corte di Strasburgo chiede all'Italia assistenza ma non lo sbarco : 'Sì all'assistenza, no allo sbarco'. La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di 'prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e ...