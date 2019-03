Corruzione | l’ex presidente della Valle d’Aosta condannato a 4 anni e 6 mesi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Quattroe seiper. È la condanna emessa dal gup Paolo De Paola per Augusto Rollandin, exRegionee attuale consigliere regionale dell’Union Valdotaine. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto la condanna a seidi carcere. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Per Rollandin scatta ora la procedura che, in base alla legge Severino, porterà alla sospensione dalla carica di consigliere regionale. L’inchiesta riguarda un giro diin, regione che Rollandin – leader storico dell’Union valdotaine – ha presieduto per sei volte.Il giudice ha disposto per l’ex governatore l’interdizione dai pubblici uffici per cinque, ma ha bocciato l’ipotesi di associazione per delinquere. “È una condanna che non si giustifica perché il materiale probatorio non dimostra l’esistenza di una ...

