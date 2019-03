Congresso sulla Famiglia | il presidente Istat diserterà

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)Giancarlo Blangiardo,dell', è stato invitato almondialeche andrà in scena a Verona nel weekend e aveva inizialmente confermato la sua presenza, in qualità di studioso, tuttavia ieri l'ha ritirata perché è stato travolto dalle polemiche. Con un comunicato stampa l'ha annunciato:"IlBlangiardo, a fronte del clamore che sta suscitando una sua eventuale presenza - peraltro come studioso - aldi Verona, ha rinunciato a partecipare al fine di evitare che una decisione del tutto personale possa essere interpretata come una decisione deldell'Quando si era diffusa la notizia della partecipazione di Blangiardo, infatti, i suoi dipendenti si sono lamentati. I sindacati Flc e Cgil avevano scritto:"I lavoratori e le lavoratrici dell'non possono e non devono essere rappresentati dal loro ...

ricpuglisi : Anvedi: il nuovo presidente dell'@istat_it Blangiardo partecipa al Congresso delle famiglie di Verona. E ieri il… - espressonline : DALLA RUSSIA CON LA CROCE Ecco chi c'è dietro il congresso sulla famiglia di Verona. Ve lo raccontiamo su… - MonicaCirinna : Un congresso sulla famiglia dovrebbe parlare di Tutte le famiglie. Non si posso ospitare persone, per esempio, libr… -