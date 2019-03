Congresso Mondiale Famiglie | Brandi | ‘Smirnov | un caso montato ad arte’

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) A una settimana esatta dall’inizio, non si placano le polemiche intorno aldelle, giunto alla 13ma edizione e in programma a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. L’evento è fortemente criticato da diverse associazioni e partiti politici, accusato di oscurantismo se non di “ritorno al medioevo” per le sue posizioni decisamente conservative su temi delicati e importanti come aborto e unioni civili.Una delle polemiche più aspre riguarda uno dei relatori, l’arciprete russo Dmitri Smirnov, presidente della Commissione patriarcale per la famiglia e la maternità della Chiesa ortodossa russa, accusato di avere paragonato l’aborto al cannibalismo. Oggi, in sua difesa, è intervenuto Toni, presidente della 13ma edizione del, che ha apertamente parlato di “ad arte”....

