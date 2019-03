Congresso famiglie | pentiamoci e convertiamoci | andiamo a Verona!

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sto vivendo un dramma: sono scapolo, non ho figli, non ho un lavoro e sento che il mio “anus” è una zona erogena. Maledizione, mi sento una monade! E come se non bastasse sono anche ateo. Che persona orribile sono! Ho una sessualità turbocapitalizzata! Vengo velocemente! Sono sempre il primo venuto, anche nelle orge! Devo fare qualcosa per redimermi. Non riesco più a sostenere il peso di tutta questa libertà. Devo assumermi delle responsabilità, non posso più vivere così, è inumano essere così umani!Ricky, metti la testa a posto. Inizia con il bruciare tutti i libri di Gide, quello che ha scritto: “, vi odio! Focolari chiusi; porte serrate; geloso possesso della felicità”. Basta di fare lo scapolo impenitente! C’è bisogno di una penitenza: trova una brava donna e sposala. Dimentica il tuo amico Silvano Agosti che dice “non ho mai odiato una ...

amnestyitalia : Ogni persona ha il diritto di decidere della propria salute, del proprio corpo, della propria sessualità. Su questi… - ricpuglisi : Anvedi: il nuovo presidente dell'@istat_it Blangiardo partecipa al Congresso delle famiglie di Verona. E ieri il… - Giorgiolaporta : Se gli stessi che chiedono le dimissioni di #Blangiardo per la sua partecipazione al congresso delle #famiglie aves… -