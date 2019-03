Confindustria | Italia ferma a crescita zero | ' Nessun beneficio da Reddito e pensioni a

L'allarme di Confindustria sull'economia italiana - letta dai giornali : ... dove ora la Lega - se da un lato sembra minimizzare rispolverando l'invettiva 'gufi' di renziana memoria - dall'altro punta anche il dito contro il ministro dell'Economia, Tria, perché 'sta ...

L'allarme di Confindustria sull'economia italiana - letta dai giornali : Con qualche sfumatura, accenti diversi, ma c'è un'unica lettura che appare chiara e netta sulle prime pagine dei quotidiani di oggi: “il Paese è fermo e il debito fuori controllo”, per riassumere la situazione con il titolo del Confindustriale Sole 24 ore. “La crescita zero inguaia il governo”, titola La Stampa, tanto che “il Def è rinviato”. Il Giornale non va per il sottile: “Governo fallito” nell'economia che va “a rotoli”. “Gli industriali”: ...

Allarme Confindustria : Italia crescita zero. Di Maio : condivido - potenzieremo export. Salvini : qualcuno doveva svegliarsi prima : L'economia Italiana non crescera' nel 2019 e mettera' a segno "un esiguo" +0,4% nel 2020. L'Allarme arriva da Confindustria, che parla di un "alto rischio di recessione" che solo l'export puo' scongiurare. Una "crescita zero" quella del 2019, spiega Andrea Montanino, direttore del Centro studi degli industriali (Csc), data da numerosi fattori interni e da un contesto esterno comunque non favorevole. Gli esperti di via dell'Astronomia rivedono al ...

