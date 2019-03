Concorso Inps 2019 | bando 1404 medici fiscali-legali | il comunicato pdf

Inps 2019 : Concorso per 1.404 medici : Inps : Selezione pubblica per il reclutamento di 1.404 medici . Il presidente Tridico ha autorizzato la selezione per incarichi medico-legali.

Inps - non aveva mai fatto il Concorso Licenziata la “falsa” dirigente di Crotone Ma ci sono voluti (solo) dodici anni : Per 15 anni ha incassato lo stipendio da dirigente senza aver mai fatto un concorso, come prevede la legge. Giovedì scorso, confermano dall’Inps, è partita la lettera di licenziamento per Alessandra Infante, per anni direttore della sede di Crotone pur senza un titolo abilitativo per l’ingresso nei ruoli della Pa. La vicenda è nota ai lettori del fatto.it, il primo a raccontare la battaglia di Maria Teresa Arcuri, funzionaria della ...