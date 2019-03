Concerto dei Subsonica a Bologna a luglio 2019 | info e biglietti in prevendita per la

Tommaso Paradiso cade sul palco durante il primo Concerto del tour dei Thegiornalisti : Il classico inconveniente di tutti i cantanti: cadere sul palco . Perché, prima o poi, è successo, quasi, a tutti. E ieri sera è stato il turno di Tommaso Paradiso , frontman dei Thegiornalisti . La ...

Annullato il Concerto di Nesli a Bologna ed è delusione tra i fan : al via i rimborsi dei biglietti : È Annullato il concerto di Nesli a Bologna, quello previsto per il 29 marzo all'Estragon e già rimandato dal mese di novembre. I fan non hanno quindi potuto nascondere la delusione per quanto accaduto, soprattutto perché si tratta dell'ennesimo imprevisto sulla stessa data. È comunque previsto il rimborso dei biglietti che dovrà essere richiesto presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 30 aprile. I biglietti erogati sono ...

Nicki Minaj : una fan irrompe sul palco durante il Concerto e lei reagisce nel migliore dei modi : OMG

Concerto dell'Orchestra di Fiati Nazionale dei Conservatori "Grande Concerto Popolare dell'Unità d'Italia" : Guidati dal M° Fulvio Creux, direttore fino al 2014 della Banda dell'Esercito Italiano, i giovani studenti hanno interpretato un repertorio variegato, intelligentemente connesso alla tematica, nonché ...

Normani ha aperto nel migliore dei modi il primo Concerto dello Sweetener Tour di Ariana Grande : Fantastica

Lo storico Concerto S&M dei Metallica ritorna 20 anni dopo con la San Francisco Symphony - Lars Ulrich : “È fantastico” : Chiunque ignorasse James Hetfield e soci, dopo quel 1999 in cui "S&M" dei Metallica entrò nelle case di tutti, non poteva più far finta di non conoscere un pezzo di storia dell'heavy metal. Le versioni rivisitate di Master of puppets, Battery, Nothing else matters e For whom the bell tolls fecero letteralmente tremare il mondo grazie alla veste orchestrale della San Francisco Symphony. Per celebrare i primi vent'anni dalla pubblicazione ...

Concerto dei Red Hot Chili Peppers a Giza in streaming il 15 marzo : il rock torna all’ombra delle Piramidi : Il Concerto dei Red Hot Chili Peppers a Giza sarà trasmesso in streaming. I fan del gruppo che non possono raggiungere le Piramidi per il live del 15 marzo sono quindi tutti accontentati, dal momento che il live sarà trasmesso a partire dalle ore 20 su YouTube e suoi canali social dedicati al gruppo. Non è questo il primo Concerto che si tiene sulla piana di Giza, all'ombra di quelle Piramidi che ricordano una delle prime e più influenti ...

Trenitalia offre biglietti scontati per chi va al Concerto dei Metallica dell'8 maggio : Grande offerta per tutti i fan dei Metallica che andranno a vedere la band il prossimo 8 maggio: Trenitalia infatti mette a disposizione una vasta gamma di biglietti scontati per i possessori del biglietto del concerto, con sconti che si aggirano tra il 20% e il 50% del costo normale di un biglietto. L'offerta In occasione dell'unica data italiana dei Metallica, prevista il prossimo 8 maggio all'Ippodromo Snai di Milano, Trenitalia regala grandi ...

Il più famoso e disastroso Concerto dei Doors : Cinquant'anni fa a Miami ci furono un agnello sul palco, Jim Morrison ubriaco e mezzo nudo, e la polizia che interruppe tutto dopo un'ora

Il 'non Concerto' dei Doors che cambiò per sempre la storia del rock : 'Voglio cambiare il mondo' grida al suo pubblico Jim 'Voglio cambiarlo. Yeah! Yeah! Cambiarlo!' ed ha anche un piano ben definito 'La prima cosa che faremo è assumere il controllo di tutte le scuole! ...

ALBA/ Tutti in maschera per il Concerto di Carnevale dei piccoli musicisti : Lunedì 4 marzo alle 17.30 presso la Sala Beppe Fenoglio di ALBA, si terrà uno speciale Concerto di Carnevale dedicato ai bambini. Il Concerto di Carnevale dei piccoli musicisti dell'Istituto Civico ...

22 febbraio 1994 : 25 anni fa l'ultimo Concerto italiano dei Nirvana : Esattamente 25 anni fa, il 22 febbraio del 1994, i Nirvana tennero al Palaghiaccio di Marino, poco distante da Roma, l'ultimo concerto in terra italiana e uno degli ultimi show della loro carriera. Il concerto La band godeva in quel momento di grande popolarità: con tre album in studio hanno conquistato migliaia e migliaia di fan, guidati da un leader come Kurt Cobain, simbolo di una generazione arrabbiata e nichilista. Prima del concerto era ...

BTS : ancora nessun Concerto in Italia - ecco le migliori reazioni dei fan : Meglio riderci su!