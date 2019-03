Con Tim Burton Dumbo diventa astemio

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ma perché dal suo "" Timha rimosso la sequenza più trasgressiva dell'intera epopea disneyana? Pregustavo da tempo il remake "griffato" in live-action dell'elefantino volante proprio per assaporare la magica necrofilia di Timapplicata a quel 'viaggio' lisergico che rende così anomalo, unico, il cartoon del 1941.Per chi non ricordasse, nel classico disneyano il baby dalle orecchie oversize, dileggiato e 'bullizzato', si prende una sbronza involontaria. La conseguenza è un incubo alcolico che anticipa di parecchi decenni la psichedelia visionaria da acido. Di questa sequenza, nel "" direstano solo i pachidermi rosa giganti, convertiti però in inoffensive bolle di sapone.Via la sbronza, via il sogno, le allucinazionino scenografia da entertainment di lusso. Suonava politicamente scorretta l'assunzione di ...

AmiciUfficiale : Via alla nuova Gara di Inediti #Amici18! Tish con “You make me vomit” ( - WeCinema : .@PremiDavid: pioggia di premi e superstar in diretta tv. David Speciali per #TimBurton, #DarioArgento e… - giornalettismo : #David2019: il trionfo di Matteo Garrone con il suo #Dogman e la dedica commossa di #Borghi (miglior attore con… -