Como | 6 feriti in uno scontro frontale fra treni | macchinista frena ma non evita

Como - 4 feriti in uno scontro frontale fra treni : macchinista frena ma non evita l’impatto. Le immagini dal treno : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità a Inverigo (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. (video da ...