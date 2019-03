Colomba su Venezuela e Cina

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) È un lungo colloquio con il consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton e nella consueta photo opportunity che c'è il clou più puramente politico della visita di Luigi DI Maio negli Stati Uniti. Non il primo contatto fra i due, riferiscono fonti qualificate, ma sicuramente il primo scambio a 360 gradi. Oltre un'ora di colloquio, nel quale i piatti forti sono stati. E durante cui il vicepremier italiano ha proseguito nel rafforzamento della linea atlantista – del governo come del Movimento 5 stelle – che era stato il canovaccio già del primo giorno di incontri, dopo le preoccupazioni di Washington intorno alla firma degli accordi con laMa è sul dossierno che si scorgono più i segnali di una rinnovata sensibilità. Perché l'argomento era molto sensibile, squadernato nelle ore in ...