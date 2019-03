CNA e Intesa Sanpaolo | accordo per sostenere le piccole aziende

today

(Di giovedì 28 marzo 2019) Supera i 2 miliardi di euro il credito erogato dal Gruppo Bancario nel 2018 allee agli artigiani

Eferrio : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo e @cnanazionale insieme per le piccole aziende: Welfare aziendale per 700.000 associati. La presentazio… - fisco24_info : Pmi: accordo tra Cna e Intesa Sp per la crescita delle aziende : -