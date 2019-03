Clima | Costa a Oni | “Sforzi per seguire le indicazioni della scienza”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) “Alla Cop 24 in Polonia lo scorso dicembre abbiamo prodotto un insieme di regole per l’attuazione dell’accordo di Parigi che sono comuni, sufficientemente robuste, equilibrate e tarate sulle capacita’ e gli impegni nazionali di ciascuno, in linea con quanto ci eravamo prefissati. Ora, a nostro avviso, e’ assolutamente prioritario rivolgere tutti i nostri sforzi perche’ si assicuri l’elevazione dell’ambizione necessaria per dare seguito allescienza”: lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio, durante un evento di alto livello sulin Assemblea Generale Onu.ha poi ricordato che l’Italia, in collaborazione con Fao e Undp, ha recentemente inaugurato il Centro per ile lo sviluppo sostenibile per l’Africa, “una piattaforma per fare sinergia fra i vari interventi per il ...

