CLAUDIO BAGLIONI STA MALE | CONCERTI ANNULLATI Roma e Trieste | ecco le nuove date

CLAUDIO BAGLIONI è malato : costretto ad annullare i concerti di Roma e Trieste : ha annullato i concerti di domani, venerdì 29, e sabato 30 marzo al Palazzo Dello Sport di Roma. Gli spettacoli sono stati rinviati al 2 e 3 aprile. Dietro il posticipo, una laringo-faringite del cantautore Romano. A causa di questo spostamento, il concerto inizialmente previsto per il 2 aprile all'...

Annullato il concerto di CLAUDIO BAGLIONI a Reggio Calabria il 27 marzo : info e rimborso biglietti : Il concerto di Claudio Baglioni a Reggio Calabria del 27 marzo è Annullato. Dopo il live che ha tenuto nella serata del 26 e con il quale ha fatto registrare il tutto esaurito, l'artista ha fatto reso noto di essere impossibilitato a ripetere lo show a causa di una laringo-faringite che lo avrebbe colpito in queste ultime ore. Stando al calendario già annunciato per il concerti dedicati ad Al Centro, non sarà possibile recuperare la data di ...

Grande successo ad Acireale per lo spettacolo di CLAUDIO Baglioni : Una orchestra di 12 elementi con tanto di archi e fiati, un corpo di ballo con 24 ballerini, funamboli, giocolieri e trampolieri. Una coreografia diversa per ogni canzone, il palco al centro del ...

Rai - colloquio tra CLAUDIO BAGLIONI e l’AD Salini : Claudio Baglioni Faccia a faccia, a Viale Mazzini, tra Claudio Baglioni e l’AD Rai Fabrizio Salini. L’incontro tra il cantante ed il top manager del servizio pubblico è avvenuto ieri a porte chiuse e a darne notizia è stata l’Ansa. Secondo quanto appreso e riferito dall’agenzia, al centro del colloquio ci sarebbe stato un bilancio generale dopo il bis dell’artista come direttore artistico e conduttore di Sanremo. Ma ...

Ripartono i concerti di CLAUDIO BAGLIONI con le date al Modigliani Forum di Livorno : scaletta e ultimi biglietti : I concerti di Claudio Baglioni Ripartono dal Modigliani Forum di Livorno. L'artista romano è ora pronto a tornare sul palco dopo gli ultimi accadimenti del Festival di Sanremo 2019, del quale è stato direttore artistico per il secondo anno consecutivo. I nuovi show vanno a completare il calendario che l'artista aveva cominciato nel mese di ottobre dopo gli eventi all'Arena di Verona che ha portato anche in prima serata su Rai1, prima di ...

CLAUDIO BAGLIONI ritorna in Sicilia con la seconda parte di “Al Centro”. Ultimi biglietti per il nuovo debutto siciliano (22 marzo) : Claudio Baglioni e` pronto a tornare “Al Centro” con la seconda parte del tour che ha gia` registrato ad Acireale

Quanto ha guadagnato CLAUDIO BAGLIONI a Sanremo 2019 - il cachet totale : Quanto ha guadagnato Claudio Baglioni a Sanremo 2019, il cachet totale Stipendio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 Il 2019 ormai si è già avviato da tempo, a “confermarlo” anche l’imminente arrivo del Festival di Sanremo 2019. Il programma andrà in onda da martedì 5 a sabato 9 febbraio. Il direttore artistico anche quest’anno sarà Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nonostante non ...

CLAUDIO BAGLIONI : canzoni - figlio e moglie. La carriera : Claudio Baglioni: canzoni, figlio e moglie. La carriera carriera e vita privata Claudio Baglioni Non era mai stato in gara a Sanremo, se non come ospite, eppure è entrato da due anni dalla porta principale del festival: stiamo parlando del direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, che non ha mai messo un punto alla sua carriera di artista e continua a immettersi in nuove traiettorie, esplorando il campo della sceneggiatura (come fa ...

Sanremo - il colpo di scena : 'Fuori CLAUDIO BAGLIONI - al suo posto...'. Nome clamoroso : chi gli fa le scarpe : Andrea Bocelli al posto di Claudio Baglioni? Secondo un rumor pubblicato da Oggi , potrebbe lui essere il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Il cantante, stando a quanto ...

Il tour di CLAUDIO BAGLIONI si chiude a Firenze : biglietti in prevendita per l’ultimo concerto : Il tour di Claudio Baglioni si chiuderà al Nelson Mandela Forum di Firenze il prossimo 26 aprile, 50° appuntamento della tournée attualmente in corso. Al Centro tour di Claudio Baglioni si arricchisce oggi e un ultimo evento viene aggiunto a quelli già in programma nel calendario ufficiale: il 26 aprile 2019 Baglioni terrà un ultimo concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze attraverso il quale saluterà i fan che hanno festeggiato con lui i ...

Sanremo 2019 : Ivan Cattaneo "fatto fuori da CLAUDIO Baglioni" - l'accusa dell'ex-gieffino : Nel corso delle ultime ore è trapelato online il contenuto di un intervento rilasciato dal cantante Ivan Cattaneo a margine del Festival di Sanremo 2019; il cantante psichedelico e insegnante di ...