Clarke contro Clarke nel poster di The 100 6 | la key art mostra il nuovo pacifico

(Di giovedì 28 marzo 2019)"Affronta i tuoi demoni": questo è lo slogan scelto dal network CW per lanciare ildi The 100 6. La key art, divulgata in queste ultime ore, consente di dare uno sguardo alpianeta, ma attenzione: sarà davvero così tranquillo come pensiamo? Conoscendo l'universo della serie post-apocalittica, ci aspettiamo di tutto.Ciò che ci colpisce deldi The 100 6 è l'uso prorompente del colore. Se in passato le locandine avevano optato per toni tendenti al grigio-nero, tranne per la quarta stagione che vedeva l'uso di colorazioni violente (il giallo e rosso, simbolo della minaccia nucleare che incombeva sul pianeta), con la sesta stagione si assiste a un drastico cambio di rotta. Del resto, lo stesso showrunner, Jason Rothenberg, disse che ilciclo di episodi rappresenta l'inizio di un capitolo del tutto, con un ribaltamento dei ruoli - i "cento" non ...

