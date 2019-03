Clamoroso Higuain | addio alla nazionale

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Clamorose notizie dal Sudamerica. In un’intervista rilasciata a Fox Sport Argentina, Gonzaloha annunciato il suomaglia dell’Albiceleste. L’attaccante del Chelsea ha deciso di chiudere la propria carriera con la maglia della, rivolgendo pesanti parole verso i tifosi argentini: “Il mio ciclo finisce qui, penso che adesso in tanti saranno contenti. Qualcuno può smettere di preoccuparsi, pensando solo a chi vestirà la maglia della. Ho già parlato con il ct Scaloni, gli ho spiegato le mie ragioni: con l’Argentina penso di avere fatto buone cose, sono convinto di non avere fallito. Ho giocato ai Mondiali, ho perso finali, in tanti mi hanno criticato: si parla più dei gol che ho sbagliato che di quelli realizzati, ma io sono a posto con la coscienza, perché so di avere dato tutto per la maglia ...

