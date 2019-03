Cinema al Maxxi | “È ora di arrendersi” indaga la religione

Cinema al MAXXI : "La strada dei Samouni" - il ricordo di Amal tra le macerie di Gaza : Capita spesso che la prima scena di un film sia rivelatrice, che racchiuda in se stessa tutto quello che ci apprestiamo a vedere in seguito. Il regista lascia un indizio, una frase o anche un'inquadratura specifica, un piccolo dettaglio."La strada dei Samouni", premiato a Cannes con il premio Oeil d'Or per miglior documentario, si apre con Amal, una bambina palestinese che si rivolge alla macchina da presa ancora silenziosa:"Non so raccontare ...

Cinema al Maxxi : "Sogni - sesso e cuori infranti" - il docufilm di Giagni racconta la donna italiana negli anni Cinquanta : Sogni, sesso e cuori infranti è un titolo che potrebbe evocare la tradizione del poema cavalleresco. Ma per delineare il ruolo della donna italiana negli anni Cinquanta, il regista Gianfranco Giagni ha invece sapientemente costruito un documentario in forma di commedia sentimentale dai risvolti amari, attingendo all'enorme materiale offerto dalle lettere inviate alle varie riviste femminili; a selezionarlo e comporlo in racconto hanno ...

Cinema al MAXXI : “Sogni - sesso e cuori infranti” - la posta del cuore rivela i desideri delle donne : La sensazione di non essere all'altezza e l'incapacità di risolvere i propri problemi sembrano impedire di affrontare il quotidiano."Anime semplici, domestiche innamorate, zitelle che arrivate a cinquant'anni sperano ancora di trovare l'anima gemella".donne che sognano e confessano desideri, pene d'amor perdute, dilemmi morali confortate da inutili rassicurazioni o consigli di bon ton nella società del boom economico, popolano il ...

Cinema al MAXXI : il documentario "Selfie" reale in tutto e per tutto : È un'estate torrida in Campania. Nel Rione Traiano di Napoli, i sedicenni Alessandro e Pietro vivono la loro adolescenza. Alessandro fa il cameriere in un bar; guida il motorino con una mano sola trasportando nell'altra, alla stregua dei più bravi equilibristi da circo, un vassoio che scoppia di tazzine di caffè.Pietro invece ha studiato per diventare parrucchiere ma non riesce a trovare lavoro. I due sono molto amici, ed ...

Cinema al MAXXI - un pellegrinaggio nella storia d'Italia attraverso il ciclismo : È il 1909. In Italia accadono due cose: Filippo Tommaso Marinetti pubblica il Manifesto del Futurismo e Tullo Morgagni, giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport, inventa il Giro d'Italia, la competizione ciclistica dello Stivale famosa oggi in tutto il mondo.Quel primo giro lo vince Costante Girardengo, ci impiega 17 ore e arriva distrutto al traguardo come dopo una lunga guerra. Questi due fatti apparentemente scollegati fra loro ...

Cinema al MAXXI - Memmo l'alchimista e gli artisti della Roma che fu raccontati da Costantini : Chi è Domenico Mancini detto Memmo? Il nome sarà sconosciuto a molti ma certamente non a chi orbita nella sfera artistica della Capitale. Memmo infatti è il gestore della Ditta Poggi in via del Gesù a Roma, nei pressi del Pantheon. Nato come mesticheria (da mescere, mischiare: relativo all'impasto di terre miscelate con l'olio per fare i colori), il negozio vendeva in passato anche liquori e profumi ma col passare del ...

Cinema al MAXXI - la resilienza delle donne pastore raccontate da Anna Kauber : Dalle Alpi attraversando gli Appennini sino all'Aspromonte: l'alta quota è simbolo e presidio naturale della pastorizia. Pendii scoscesi e altopiani dove una miriade di pecore, teneri agnelli, capre selvatiche, pascolano senza sosta; amorevolmente allevate dalle donne pastore, dominano le inquadrature che compongono "In questo mondo" di Anna Kauber , miglior documentario vincitore al Torino Film Festival, attualmente in concorso nella ...

Cinema al MAXXI - la corale delle donne pastore : Forse perché tradizionalmente ancorato alla parte maschile, legato a uno sforzo fisico spesso prolungato e molto gravoso, il mestiere arcaico del pastore risulta particolarmente difficile da abbinare a una donna.Anna Kauber, paesaggista agraria di Parma, che da anni si occupa di divulgare il lavoro e la vita nel mondo rurale attraverso il supporto audiovisivo, nel suo ultimo progetto intitolato "In questo mondo", raccoglie le voci di ...

Cinema al MAXXI - "Il venditore di colori" : Erano gli inizi degli anni Sessanta, a Roma si incontravano poche macchine e molti artisti, quando il signor Memmo cominciò a lavorare per la "Ditta Poggi", la bottega di via del Gesù, antica quasi due secoli.Il regista Daniele Costantini, che da tempo aveva in progetto di narrare la storia di questo personaggio, ha potuto finalmente realizzare il bel documentario intitolato "Il venditore di colori", prodotto dall'Istituto ...

Cinema al Maxxi : Viaggio nella poesia di Raffaello Baldini : "Certe cose si possono esprimere solo in dialetto". A dire queste parole è stato Raffaello Baldini, poeta romagnolo classificato come "dialettale" e per questo a volte surclassato. A pensarci la frase del poeta è speculare a un'altra grande verità e cioè che molte cose si possono dire solo in poesia, amalgamando le parole così da esprimere moti dell'animo inafferrabili e taciturni. Non esiste solo la poesia, ...

Cinema al Maxxi : Raffaello Baldini - il poeta romagnolo dall'animo gentile : Silvio Soldini, che ha sempre mostrato di saper narrare aspetti consueti o dolorosi della realtà con una coinvolgente vena lirica, affronta un viaggio nella poesia di Raffaello Baldini, delineando nello spazio breve del documentario "Treno di parole" la storia di un personaggio meno noto di quanto meriti e troppo poco presente in librerie e biblioteche; e la inserisce nel suo naturale contesto, il borgo di Santarcangelo di Romagna, ...

Cinema al Maxxi : Aldo Moro - il ricordo di una strada : Erano gli anni di piombo. Per il nostro Paese il periodo più oscuro dal dopoguerra, ma c'era una figura capace di rassicurare tutti: il suo nome era Aldo Moro. L'uomo che doveva segnare la storia come fautore del compromesso storico e che invece diventerà tragicamente celebre per il Caso Moro. Un evento del tutto imprevedibile capace di catalizzare immediatamente il mondo dei media.Così è raccontato nel film "Aldo ...