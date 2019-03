Cina-Usa | delegazione statunitense attesa a Beijing per ottavo round di consultazioni

USA - futures piatti in attesa di dati macro e risvolti colloqui USA-Cina a Beijing : Restano piatti i futures sui principali indici americani in attesa dei risvolti dell 'ottavo round negoziale sul commercio tra USA e Cina e della pubblicazione di importanti dati macroeconomici ...

Via della Seta - Di Maio rassicura gli Usa : 'Con Cina nessuna alleanza geopolitica' : L'accordo di Roma con Pechino ha scopi puramente commerciali. E' quanto a rassicurato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio al segretario al Commercio americano Wilbur Ross durante l'...

Usa - Di Maio promette la «fase 2» Ma difende l'intesa con la Cina : Entro il 10 aprile il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dovrà incardinare il Def, Documento di economia e finanza, sulla variazione del Pil prevista per il 2019. È ancora sostenibile l'...

RETE 5G/ Huawei - Usa-Cina e mercato : la partita che ci riguarda tutti : La partita legata all'adozione del 5G sulle reti mobili di tutto il mondo è appena agli inizi, ma è molto importante, non solo geopoliticamente

Il presidente del Siracusa calcio incontra il sindaco Italia : l'amministrazione comunale è viCina alla società : ... tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il presidente del Siracusa calcio , Giovanni Alì , alla presenza dell'amministratore delegato azzurro Nicola Santangelo , dell'assessore allo Sport, ...

DOPO IL PATTO ITALIA-Cina/ Usa e Ue pronte a rimettere Roma in carreggiata : La Cina cerca di espandersi globalmente. Gli Usa pretendono lealtà, ma offrono poco. Difficile fare la scelta giusta, e compatta, da parte dell'Europa

Cina - Usa : "In Italia molte voci preoccupate per mancanza trasparenza" : "Noi abbiamo visto in giro per il mondo che quando ci sono investimenti diretti dallo Stato - ha sottolineato Murphy in un briefing telefonico -possono spesso essere accompagnati da problemi di ...

La Cina critica il nuovo progetto di bilancio militare USA - : Pechino protesta contro il progetto di bilancio per la difesa degli Stati Uniti, in cui la Cina è etichettata come una minaccia. Lo ha dichiarato oggi il ministero della difesa cinese. La rivalità ...

Xi Jinping a Roma - l'Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : Il presidente cinese è a Roma e firmerà un memorandum d'intenti sulle nuove Vie della Seta. Ma è il momento giusto, mentre l'Ue annaspa sulla Brexit e gli Usa maltrattano gli alleati? E soprattutto: è ...

Xi Jinping a Roma - l’Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : L’arrivo di Xi Jinping e della moglie Peng Liyuan a Fiumicino (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) In politica, specialmente quella internazionale, i vuoti si riempiono rapidamente. Così, dopo due anni di trumpismo a colpi di dazi che non hanno fatto grandi distinzioni fra amici e nemici, la Cina porta a casa un risultato che riempie un (grosso) pezzo di quel vuoto: quel risultato si chiama Italia, il primo Paese del G7 e primo fra i ...

Italia-Cina : sottosegretario Geraci - Roma comprende preoccupazioni di Usa e Ue : L'Italia è un'economia da 1.700 miliardi di dollari, abbastanza da gestire i fondi che arrivano nel paese: a questo proposito, Geraci ha anzi sottolineato che l'Italia sconta una carenza di ...

Mattarella sulla Cina : “Gli investimenti servono - le tecnologie non siano usate per il predominio” : Al Quirinale l’escalation di contatti e trattative tra il governo italiano e la Cina, su diverse materia delicatissime, come infrastrutture cibernetiche e la “Belt and Road Initiative”, non sono passati certo inosservati. Negli ultimi sei mesi antenne diplomatiche ed economiche hanno registrato un tale marcato attivismo, specialmente nel mondo del ...