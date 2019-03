Ciclone Idai | appello dell’Unicef | 1 | 5 milioni di bambini hanno bisogno d’aiuto

Ciclone Idai - MSF : “In Mozambico curiamo 200 casi sospetti di colera al giorno” : Il governo del Mozambico ha confermato ufficialmente la presenza di casi di colera nella città di Beira colpita dal Ciclone Idai. Medici Senza Frontiere (MSF), impegnata nella risposta all’emergenza, sta supportando il ministero della Salute locale nel trattare i casi sospetti e sta lavorando per aumentare le attività di prevenzione e cura della malattia. “Data l’enorme quantità di acqua che ha attraversato la città di Beira durante il ...

Ciclone Idai : la tragedia di una crisi umanitaria che durerà a lungo : Il Ciclone Idai continua il suo tragico cammino, il fenomeno che ha investito ampie regioni del Mozambico, Malawi e Zimbabwe ha distrutto l’equivalente di un anno di raccolti, provocando una crisi umanitaria che sarà destinata a durare a lungo. Questo quanto riferito dal direttore del Programma alimentare mondiale (PAM/WFP) David Beasley che ha sottolineato come i contadini di quei Paesi abbiano perso tutto nel Ciclone abbattutosi sulla ...

Ciclone Idai : bilancio di circa 800 morti - ma si teme possa aumentare ancora : Si aggrava come previsto il bilancio della violentissima ondata di maltempo che ha colpito il Mozambico e i paesi vicini per il passaggio del Ciclone Idai. Secondo gli ultimi aggiornamenti,...

Ciclone Idai : in Mozambico oltre la devastazione ci sono 5 casi di colera confermati : Il Ciclone Idai non ferma il suo cammino che oltre a portare devastazione, migliaia di sfollati e un conto delle vittime di almeno 468 persone, spaventa anche con 5 casi confermati di colera. “Abbiamo cinque casi di colera che sono stati confermati a Beira e nell’area circostante“. Queste le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Celso Correia, riferendosi alla città più colpita dal Ciclone. L'articolo Ciclone Idai: in ...

PARTORISCE SU UN ALBERO DURANTE Ciclone IDAI/ 'Si chiamerà Anesu - 'Dio è con noi'' : Mamma Tariro è riuscita a mettersi in salvo DURANTE il CICLONE IDAI e a partorire il suo bambino su un ALBERO mentre la corrente portava via tutto...

Ciclone Idai : 1 - 8 milioni di persone colpite in Mozambico - la metà sono bambini : Circa 1,85 milioni di persone in Mozambico hanno subito gli effetti del Ciclone Idai, che ha devastato il centro del Paese nelle ultime due settimane: lo ha appurato l’Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite. “Alcuni sono in situazioni critiche, potenzialmente in pericolo di vita, altri hanno purtroppo perso i loro mezzi di sussistenza“, ha spiegato il coordinatore dell’Ocha Sebastian Rhodes ...

Ciclone Idai - Protezione Civile : partito ospedale italiano per il Mozambico : È decollato qualche minuto fa, dall’aeroporto militare di Verona – Villafranca, un Boeing KC 767 dell’Aeronautica Militare con il Posto Medico Avanzato (PMA) di secondo livello destinato al supporto della popolazione del Mozambico colpita recentemente dal Ciclone Idai. A bordo anche 27 medici della Regione Piemonte, che raggiungeranno i 13 partiti nella giornata di ieri da Pisa. Sul posto sarà impegnato anche un team di esperti del ...

Ciclone Idai - Conte : oggi parte la missione di assistenza in Mozambico : “Le notizie che continuano ad arrivare dal Mozambico, colpito insieme allo Zimbabwe e al Malawi dal Ciclone Idai e da catastrofiche alluvioni, sono sconvolgenti. Da venerdi’ sono in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile, la Farnesina e la Difesa per coordinare le operazioni di aiuto alla popolazione, che rientrano in una missione di assistenza internazionale nata su richiesta della Commissione Europea agli Stati ...

Ciclone Idai : Medici Senza Frontiere sul campo per raggiungere le comunità colpite e isolate : Il Ciclone Idai, che ha devastato il Mozambico, si è abbattuto anche su Zimbabwe e Malawi: anche in questi due Paesi i team di Medici Senza Frontiere sono in azione per raggiungere le comunità colpite e finora rimaste isolate. In Zimbabwe un’équipe di Msf è riuscita a entrare nel distretto di Chimanimani, per giorni rimasto isolato, dove il Ciclone ha provocato 154 morti, 162 feriti e circa 5000 sfollati. I danni in quest’area sono immensi, ...

Ciclone Idai - i morti sono quasi 700. Mozambico - Zimbabwe e Malawi in ginocchio : Si avvicina ai 700 morti il bilancio ufficiale delle vittime causate dal Ciclone Idai in Mozambico, Zimbabwe e Malawi. Un bilancio che probabilmente aumenterà ancora. Henrietta Ford, direttore dell'Unicef: “C’è il rischio del diffondersi di epidemie che potrebbero trasformare questo disastro in una catastrofe".Continua a leggere

Il Ciclone Idai fa strage in Mozambico - Zimbabwe e Malawi : almeno 700 morti : Si avvicina ai 700 morti il bilancio ufficiale delle vittime causate dal ciclone Idai in Mozambico, Zimbabwe e Malawi: lo riferisce la Bbc citando le autorità locali. Nel solo Mozambico le vittime sono 417, ha annunciato il ministro dell'Ambiente Celso Correia.L'Onu ammonisce che il bilancio definitivo si avrà quando le acque si ritireranno, lasciando intendere che si teme aumenterà. Sono oltre un milione e settecentomila le ...

Africa meridionale - Onu : “1 - 7 milioni di persone colpite dal Ciclone Idai. In Mozambico rischio di epidemie” : “Un milione e settecentomila persone sono state colpite dal ciclone Idai, quasi la metà sono bambini“. A lanciare l’allarme è l’Unicef, che “sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie in Malawi, Mozambico e Zimbabwe” che hanno subito le conseguenze del ciclone tropicale del 14 e 15 marzo e delle successive inondazioni. Il numero di vittime è ancora “incalcolabile” e 600mila ...

Il numero delle persone morte in Mozambico a causa del Ciclone Idai è salito a 417 : Le persone morte in Mozambico a causa del ciclone tropicale Idai sono almeno 417, secondo le nuove stime delle autorità locali. Il ciclone è arrivato sulle coste del Paese la scorsa settimana e ha provocato morti e devastazioni anche in

Ciclone Idai : 1 - 7 milioni di persone colpite - quasi la metà sono bambini : Un milione e 700mila persone subiscono le conseguenze del Ciclone Idai e quasi la metà sono bambini: lo ha riferito l’Unicef, che sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie colpite in Mozambico, Malawi e Zimbabwe. Il rappresentante dell’Unicef in Mozambico Marco Luigi Corsi si è recato nelle aree colpite e ha raccontato che le piogge sono state così intense in alcune aree che le persone non hanno potuto nemmeno ...