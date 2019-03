Ciclismo | Coppi-Bartali | a Landa 2 a tappa

Ciclismo - si chiamerà Castellania Coppi il paese che diede i natali al Campionissimo : Castellania, comune in provincia di Alessandria, si chiamerà Castellania Coppi: il paese che diede i natali al Campionissimo cambia nome e si lega ancora di più al leggendario Fausto, che spaccò a metà l’Italia con il dualismo con Gino Bartali. La decisione è stata presa, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, dal Consiglio Regionale del Piemonte. La proposta era arrivata dalla Giunta Regionale dato che nel 2019 ricorrono i ...

Ciclismo - Settimana Coppi e Bartali 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su Finetto e Fedeli : Una Nazionale italiana molto giovane e priva di stelle quella che si presenterà al via il 27 marzo della Settimana Coppi e Bartali 2019. Davide Cassani ha ufficializzato oggi le sue scelte: si punta sull’esperienza di Mauro Finetto, uomo cardine della squadra francese Delko Marseille. Con lui spazio anche al compagno di team Alessandro Fedeli. Poi tutti corridori da Continental (un paio già protagonisti con la Nazionale di Ciclismo su ...

Settimana Internazionale Coppi e Bartali : come seguire il terzo appuntamento della Ciclismo Cup 2019 : Settimana Internazionale Coppi e Bartali in tv e sul web con PMG Sport PMG Sport società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali e detentrice dei diritti in esclusiva delle immagini e della distribuzione di tutta la Ciclismo Cup (oltreché del Trofeo Binda, del Giro d’Italia Under 23 e del Giro d’Italia Rosa), si prepara a produrre le migliori immagini della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, ...

Ciclismo - Settimana Coppi e Bartali 2019 : svelato il percorso e le formazioni al via - una tappa in più rispetto allo scorso anno : Prenderà il via la prossima Settimana la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019, corsa a tappe organizzata dal GS Emilia che costituisce la prima prova di più giorni della Ciclismo Cup. Questa mattina presso l’Auditorium della Regione Emilia Romagna di Bologna si è svolta la presentazione ufficiale del percorso e delle squadre iscritte. La novità più importante rispetto alle ultime edizioni riguarda l’aggiunta di una tappa, ...

Ciclismo : I 100 anni di Fausto Coppi;anno di eventi dedicato alla leggenda del Ciclismo : Un grande reading teatrale, incontri, talk, escursioni in bicicletta, eventi per famiglie e bambini, spettacoli su ruote, mostre, libri e arte. Un intreccio di esperienze per tutti, pensate per ...

Ciclismo – 100 anni fa nasceva Coppi : l’omaggio del Piemonte per il Campionissimo : Fausto Coppi nasceva 100 anni fa: il Piemonte ricorda il Campionissimo Cento anni fa, il 15 settembre 1919 nasceva a Castellania, nell’alessandrino, Fausto Coppi, il corridore più famoso e vincente dell’epoca d’oro del Ciclismo e tra i più popolari atleti di tutti i tempi. A Coppi, considerato icona della storia sportiva italiana e Piemontese, è dedicato un calendario ricchissimo di incontri nei luoghi della sua vita, tra ...