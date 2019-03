Ciclismo | Letizia Paternoster | “Alla Trek mi sembra quasi di vivere un altro sport

Mondiali di Ciclismo su pista – Letizia Paternoster d’argento nell’Omnium in Polonia : applausi per la campionessa azzurra : Una fantastica Letizia Paternoster al vertice dell’omnium olimpico: l’azzurra d’argento ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia Splende l’argento di Letizia Paternoster nella disciplina olimpica dell’Omnium. Una medaglia di spessore che avrebbe potuto essere oro. Soli 2 punti separano Letizia dall’olandese Kirsten Wild, salita sul gradino più alto del podio. Letizia è il futuro, classe 1999, e questa è la sua prima ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Letizia Paternoster - argento da leonessa nell’omnium! Kirsten Wild si impone per soli 2 punti : Difficilmente le si poteva chiedere di più. A due punti dalla medaglia d’oro, contro la campionessa iridata in carica, la più forte dell’ultimo quadriennio nella specialità. Letizia Paternoster si aggiudica la medaglia d’argento iridata ai Mondiali di Ciclismo su pista di Pruszkow 2019 nell’omnium, dopo essere stata per lunghi tratti in testa alla gara. Quattro prove disputate al meglio da parte della 19enne azzurra. ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Letizia Paternoster in testa nell’omnium - l’azzurra vince lo scratch : Terza giornata importantissima per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). Si è aperto il programma pomeridiano con la prima prova per quanto riguarda l’omnium al femminile. Subito show per Letizia Paternoster che con una super volata è riuscita ad imporsi nello scratch, portandosi al comando della classifica ad un quarto di gara. Quaranta punti in cassaforte per l’atleta tricolore. Battute ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Letizia Paternoster vuole la medaglia nell’omnium - Kirsten Wild pronta a difendere il titolo : Oggi si svolgerà l’omnium femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Una delle gare più attese, che vedrà le atlete sfidarsi attraverso quattro prove differenti. Nella sessione pomeridiana si svolgeranno lo Scratch e la Tempo Race, mentre in quella serale l’Eliminazione e poi la Corsa a punti finale. L’Italia si affiderà a Letizia Paternoster, che potrà ambire ad una medaglia. La giovane stella azzurra ha infatti già ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Filippo Ganna - Letizia Paternoster e gli inseguimenti per sognare : Si apre domani, mercoledì 27 febbraio, l’appuntamento più atteso della stagione per il Ciclismo su pista. A Pruszkow, in Polonia, andranno infatti in scena i Mondiali 2019. L’Italia punta senza dubbio a recitare un ruolo da protagonista nella rassegna iridata dopo aver brillato nelle tappe di Coppa del Mondo con diversi risultati di prestigio. L’obiettivo della Nazionale guidata dai Commissari Tecnici Dino Salvoldi e Marco ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una squadra competitiva : Da domani diciassette azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali di Ciclismo su pista di Pruszkow (Polonia). La Nazionale italiana guidata da Edoardo Salvoldi e Marco Villa, si presenta a questa rassegna iridata con una formazione molto competitiva, che punta ad essere grande protagonista e ripetere l’ottima prestazione dello scorso anno, quando ad Apeldoorn arrivarono sei medaglie. Andiamo quindi ad analizzare ai raggi X i convocati ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una spedizione agguerrita : Saranno 17 gli azzurri impegnati ai Mondiali di Ciclismo su pista in programma a Pruszkow, in Polonia, dal 27 febbraio al 3 marzo: Davide Cassani, su indicazione di Edoardo Salvoldi e Marco Villa, commissari tecnici della Nazionale, ha diramato l’elenco completo degli atleti impegnati nella rassegna iridata. La formazione azzurra sarà composta da nove donne e otto uomini: NAZIONALE DONNE Alzini Martina Bigla Team Balsamo Elisa G.S. Fiamme ...