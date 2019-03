Ciclismo | la seconda tappa della Coppi-Bartali a Landa | Hamilton leader di classifica

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Julian Alaphilippe trionfa in volata nella seconda tappa! : Julian Alaphilippe conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico: il francese della Deceuninck-Quick Step batte Van Avermaet e Bettiol in volata Dopo la consueta cronosquadre che ha aperto la corsa nella giornata di ieri, vinta dalla Mitchelton-Scott con Michael Hepburn leader, la Tirreno-Adriatico è proseguita quest’oggi con la seconda tappa. La ‘Corsa dei due Mari’ quest’oggi ha visto battagliare i corridori ...

Ciclismo - Parigi-Nizza : tre ore di battaglia nella seconda tappa - vince ancora Groenewegen : Il fortissimo vento che sta spazzando il percorso della Parigi-Nizza ha trasformato le prime due tappe della corsa francese in delle vere e proprie battaglie, oggi ancora più di ieri. Nonostante un tracciato quasi interamente pianeggiante, sono stati solo sette corridori ad arrivare nel primo gruppo per giocarsi il successo, con Dylan Groenewegen che ha imposto il suo sprint al termine di una tappa folle, condotta a 50 di media. Purtroppo si ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Letizia Paternoster settima nella Tempo Race - seconda a metà gara nell’omnium : Letizia Paternoster continua a brillare nell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). L’azzurra perde la leadership a metà gara (due prove su quattro disputate, stasera spazio ad eliminazione e corsa a punti), ma resta veramente in piena corsa per l’oro. Una settima posizione nella Tempo Race che ha seguito la vittoria nello scratch vale la seconda piazza parziale. Al comando troviamo infatti la ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Italia ancora fuori dal podio : seconda giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow, in terra polacca: andiamo a scoprire tutti i risultati, con l’Italia che ancora una volta resta ai piedi del podio e l’Australia che si esalta. Inseguimento a squadre maschile Australia davvero pazzesca: il quartetto oceanico trova un clamoroso record del mondo in finale, con 3:48.012, trascinato da un eccezionale Kelland O’Brien. Gran Bretagna che deve ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : Prades si impone nella seconda tappa. Izagirre nuovo leader - indietro Ganna : Lo spagnolo Eduard Prades ha ottenuto il successo nella seconda tappa del Tour de la Provence 2019. Il corridore della Movistar si è imposto in volata nel gruppo di una decina di atleti che ha superato le difficoltà di giornata, nonostante i tanti attacchi di una giornata decisamente attiva da questo punto di vista. In seconda posizione troviamo il francese Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), molto presente nella parte finale della stage. Il nuovo ...

