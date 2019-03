Che passione ci mette Tusk quando parla di diritti umani in Cina e degli inglesi che sono

Effetto Ronaldo - la Juventus batte anChe la passione di Napoli : Ma cosa è questo grande freddo che è calato tra Napoli e il Napoli? E, se la città continua ad amare la squadra, perché la segue in maniera quasi distratta? Mai il club azzurro, da quando è tornato in ...

Marsala - torna La Passione - lo spettacolo teatrale Che racconta la sofferenza di Gesù : Quattro gli spettacoli in programma: due matinée per le scuole, il 15 e 16 aprile, alle ore 10 al Teatro Impero, e due serali, il 16 e 18 aprile - giovedì Santo - alle ore 21, sempre al Teatro di ...

Juve - Allegri va a Bolgheri : Che passione per l'ippica! : Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport : il viaggio di Allegri si è fermato a Bolgheri, in provincia di Livorno. Il tecnico bianconero è tornato nella sua città, nella sua Toscana. E ritornare a casa equivaleva anche alle visite a ...

Dalla passione per le moto al rapporto con IacChetti - Maddalena Corvaglia si confessa : “ho iniziato a guidare a 11 anni - ma me l’hanno sequestrato” : Maddalena Corvaglia a Rai Radio2: l’ex velina a cuore aperto, dall’amore per la figlia alla passione per le moto Maddalena Corvaglia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. LaPresse/Claudio Bernardi La Corvaglia ha parlato del suo rapporto con la notte: “A me la ...

Hyundai finisce al… cinema - 18 stelle del calcio protagoniste di un film Che esalta la passione dei fan : Saranno ben 18 i giocatori coinvolti nella produzione di Hyundai, alcuni dei quali veri e propri beniamini dei tifosi per celebrare il ruolo chiave che hanno le tifoserie nel supportare la loro squadra del cuore Hyundai lancia il teaser del suo nuovo film – “Il Giorno della Partita in Europa” – che sarà presentato il prossimo 27 marzo. Il video racconta il viaggio di 5 gruppi di tifosi – uno per ciascuna delle squadre partner ...

Genova - sconto di pena all'uomo Che ha ucciso la moglie : 'Compassione per l'assassino' : 'Tempeste emotive', aspetto fisico che esclude lo stupro, 'delusione' a causa dell'inganno e del tradimento della compagna: c'è chi giura che la giustizia italiana stia tornando al delitto d'onore e che vengano legittimati con motivazioni assurde, efferati femminicidi creando pericolosi precedenti giuridici. L'ultima in ordine di tempo, tra le sentenze che in questi giorni stanno suscitando clamori e polemiche, è quella emessa dal gip di Genova ...

Federica Masolin - passione motori : «Cliché sessisti? L'antidoto è la competenza» : ... come un pilota e la sua tuta: «La passione per i motori l'ho ereditata da papà», ci rivela la giornalista alla vigilia del GP d'Australia , appuntamento d'apertura della stagione che Sky Sport ...

Ultimo appuntamento di "Teatro Che Passione" - "Trois Femmes" e la loro storia tra le luci del Bataclan : Terzo e Ultimo appuntamento sabato 16 marzo, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani, per la rassegna "Teatro che Passione", promossa dall' Assessorato alla Cultura , in collaborazione con Il Contato ...

Il magistrato Carpanini : “AnChe un assassino può far compassione. Quella donna lo aveva più volte umiliato” : «Ci sono omicidi e omicidi, anche un killer può in qualche modo fare pena. E pure a mio marito, che a volte mi chiede come sono possibili certe sentenze, spiego che le regole del diritto sono una cosa, le emozioni dell’opinione pubblica un’altra». Silvia Carpanini è il giudice del caso di Genova e accetta di spiegare il verdetto, seduta nel suo uff...