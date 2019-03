Che diavolo sta succedendo alla metropolitana di Roma?

wired

(Di giovedì 28 marzo 2019) (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) L’ultimo brivido è arrivato martedì scorso, quando ha chiuso anche la fermata di Furio Camillo, sull’Appia, per riaprire poco dopo. Il dramma delle stazioni dellana chiuse sembra colpire soprattutto le stazioni della metro A di, che taglia la città da Nord-Ovest a Sud-Est ed è la più importante per il centro storico e il cosiddetto tridente, il triangolo che parte da piazza del Popolo e si dipana sulle direttrici di via del Babuino, via del Corso e via di Ripetta fino a chiudersi a piazza Venezia, piazza di Spagna e via della Scrofa. Entrata in servizio nel 1980 nella tratta Cinecittà-Ottaviano, la linea in realtà era in costruzione dai primi anni Sessanta. Fu la prima, vera lineaper come la percepiamo oggi: la B già esisteva ma collegava Termini a Laurentina, cioè all’Eur, capolinea per cui fu progettata durante il ...

