Cessione Samp | Jamie Dinan sblocca la trattativa

Verso Sampdoria-Milan - Romei : 'Della Cessione non parlo' : Genova - 'La cessione del club? Pensiamo solo alla partita contro il Milan, abbiamo solo l'obiettivo di battere i rossoneri': ha detto così, il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei , prima di ...

Sampdoria - Romei glissa : 'Non posso rispondere a domande sulla Cessione' : ... ma non ha potuto evitare le domande della stampa che lo ha seguito per avere dettagli su varie tematiche inerenti al mondo blucerchiato. Si comincia dalla chiamata in Nazionale di Quagliarella : 'La ...

Cessione Samp - Ferrero : «Non voglio tener nascosto nulla» : «Io sono presidente della Sampdoria e fino a che Dio e la Madonna della Guardia decideranno di lasciarmi presidente della Sampdoria sarò felice di rappresentare il club con la maglia più bella del mondo. La Samp è la mia vita, poi un domani si vedrà». Con queste parole il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha risposto […] L'articolo Cessione Samp, Ferrero: «Non voglio tener nascosto nulla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Sampdoria-Vialli - ci siamo : cinque giorni per la Cessione : Vialli Sampdoria trattativa – La trattativa per la cessione della Sampdoria sembrerebbe essere finalmente arrivata alle battute finali. Come riporta “La Stampa”, Vialli e Ferrero si sono sentiti per concordare i termini finali del closing. Il club non passerebbe dunque al fondo americano York Capital, ma a un altro fondo nato da una costola dello […] L'articolo Sampdoria-Vialli, ci siamo: cinque giorni per la cessione è stato ...

Cessione Sampdoria - Ferrero dà una scadenza a Vialli [DETTAGLI] : In casa Sampdoria si è giunti alla stretta finale per quanto riguarda la Cessione della società da Ferrero a Vialli. L’attuale numero 1 doriano sembra aver dato una scadenza all’ex calciatore blucerchiato, da mesi interessato alla proprietà. Si parla di pochissimi giorni entro i quali Massimo Ferrero si aspetta un’offerta congrua al valore del club. Non è stato ancora trovato un punto d’incontro fra le parti a ...

Cessione Sampdoria - contatto tra Vialli e Ferrero : l’affare entra nel vivo : Cessione Sampdoria, Gianluca Vialli e Massimo Ferrero hanno avuto i primi contatti in merito all’ipotesi di Cessione del club Cessione Sampdoria, primi contatti tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero. E’ questa la notizia rilanciata stamane dal “Secolo XIX”, una notizia che anima la giornata dei tifosi doriani alle prese con l’ipotesi di un avvicendamento in seno alla società che potrebbe rivoluzionare i ...

Cessione della Sampdoria - il 'gruppo Vialli' resta sempre 'in pole' : Genova - Lo sdoganamento mediatico nazionale del datato flirt Vialli/York-Sampdoria ha fatto definitivamente deflagrare la visibilità della trattativa. Tutti ne parlano adesso e tutti la seguono. ...

Le Notizie del giorno – Inter-Icardi - pace fatta. Cessione Sampdoria - Vialli Presidente : Le Notizie del giorno – Sembra aver trovato la parola fine la lunga telenovela tra l’attaccante Mauro Icardi e l’Inter. Importanti sviluppi della vicenda, in positivo, nella giornata odierna. L’argentino rientrerà in gruppo da domani, come da lui stesso confermato tramite un post su Instagram. Ma saranno tanti gli aspetti da valutare, dalla condizione fisica fino alle scelte dell’allenatore Luciano Spalletti. Sembra ...

Mantovani su Vialli e la Cessione della Samp : 'Qualcosa c'è...' : Genova - 'Ho incontrato Vialli di recente a Milano, sta bene, ci siamo scambiati qualche mail e so che qualcosa c'è. Non credo che si farebbe coinvolgere se non ci fosse qualcosa di serio'. Così ...

Cessione Sampdoria - Vialli presidente : Enrico Mantovani conferma : Cessione Sampdoria – “Ho parlato con Luca Vialli un paio di settimane fa. Sarebbe bellissimo vederlo sulla poltrona di presidente della Sampdoria che a lungo e’ stata occupata dalla mia famiglia. E pur non sapendo nulla di ufficiale, credo sia una ipotesi molto concreta, perche’ il nome di Vialli e’ una garanzia”. Sono le parole di Enrico Mantovani, ex presidente della Samp a Radio24, che commenta così ...

La Sampdoria si appresta a diventare americana : Ferrero e la Cessione alla York Capital con Vialli presidente - i dettagli : Massimo Ferrero sembra essere in procinto di cedere la Sampdoria al fondo York Capital Management, Vialli nuovo presidente doriano? Aria nuova in casa Sampdoria? Sembra proprio di sì. Il club blucerchiato potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi, le voci di cessione da parte di Massimo Ferrero si fanno sempre più rumorose, nonostante le smentite di rito alle quali siamo ormai abituati. Anche Thohir smentiva, idem Berlusconi, è la ...

Cessione Sampdoria - le ultime sulla società pronta ad acquistare il club blucerchiato : Cessione Sampdoria – La Sampdoria è reduce dal netto successo sul campo del Sassuolo, ottima prestazione per la squadra di Giampaolo. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed a tenere banco è la questione societaria. Potrebbe essere infatti la Sunrise Sports Limited la società intenzionata ad acquistare il club blucerchiato con le risorse del fondo York Capital Management. Si tratta di una società che ha sede a Londra ma opera anche ...